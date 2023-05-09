香薰機滿載永生花 祝母親青春常駐

由於人手及場地有限，永生花香薰機DIY工作坊只推出1班，若大家無暇參與，也可以選擇購買由Hidy親手製作的永生花香薰機，雖然現成貨品不能自選永生花種類和顏色，但仍有粉紅色淺藍色兩款選擇。

■永生花公仔香薰機DIY工作坊

日期及時間：5月14日（日）下午3:00至5:00

價錢：$728/位

上課地點：中環或火炭

查詢：5319 5739（WhatsApp）

註：另可購買手工永生花香薰機（$588）

訂購網址：hinoko.shoplineapp.com

■製作步驟

材料：

香薰機（配合香薰精油使用）、永生花材

工具：

鑷子、紙剪刀、鐵線剪刀、花泥膠帶、熱熔膠棒、熱熔膠槍

做法﹕

1.打開香薰機的透明圓蓋，準備為容器部分做裝飾

2.用熱熔膠槍把膠水點在容器上，再貼上永生花

3.把繡球花鋪在底部，製造豐盛感。有需要的話，用剪刀剪去多餘枝葉

4.過程中，可嘗試把透明圓蓋合上，看看花瓣會否外露，慢慢修整

5.讓玫瑰開得更「燦爛」。點小量熱熔膠於花瓣，再用鑷子協助把花瓣逐一打開及固定

6.把玫瑰和其他襯花黏於四周，豐富層次

7.若要加入公仔或小禮物，可於此時放置在容器正中央，以小量熱熔膠黏實，即成