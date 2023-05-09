限量225瓶：54年單一麥芽威士忌 慈善拍賣賀品牌225歲

【明報專訊】擁有225年釀酒歷史的威士忌品牌Highland Park，其釀酒廠位於北緯約59度、蘇格蘭最北端的奧克尼群島（Orkney Islands）。由於當地氣候嚴酷及經常颳大風，地表上能夠存活的植物幾乎只得石楠花，經年累月花開花落，令其泥煤含有強烈花香，因而品牌雖然同樣以泥煤烘烤威士忌的原材料麥芽，但蒸餾出來的威士忌卻與其他同樣以泥煤作燃料的蘇格蘭釀酒廠有很大分別，泥煤味道輕淡而芳香。適逢成立225年，Highland Park特別推出品牌最高年份的54年單一麥芽威士忌，釀酒大師Gordon Motion在2008年時精選出10桶已陳年40年的酒液，再注入歐洲產初次雪莉橡木桶中熟成14年，最後以非冷凝過濾方式裝瓶，保持酒液的天然風味、酒體飽滿及多層次的風格。