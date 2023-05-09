差一滴也破壞味道平衡 威士忌遇上嫩鵝肝 迸發鮮香

只要你嘗過Silas的菜式，腦海會立時浮現一個「鮮」字。他的烹調工序以繁複聞名，並從不添加味精，他強調因而必須以不同方法去增添食物的鮮味，記者就曾聽聞他蒸魚時不用清水而改用魚湯，「用水蒸魚，雖然可嘗到鮮味，但味道會寡；用魚湯蒸，目的是借助蒸鍋內的熱氣流動，將魚湯的味道引入魚身，提升味道層次」。他說這種技法早已出現在中國人的烹調智慧中，他舉例古法蒸魚之所以要加入金華火腿、肉絲或冬菇等材料，便是應用同一道理。不過，他強調這種技法不適用於所有魚類，魚肉的纖維必須夠幼細（如蘇眉），在蒸煮過程中魚肉才能均勻細緻地「打開」，讓帶着魚湯香味的空氣滲入其中。他說每種技法背後都有一定道理，必須經反覆嘗試驗證，日後創作新菜式時，才能針對食材選用最合適的方法。

今次與Highland Park聯乘的餐酒配對餐單中，除了在每個餸菜中配搭品牌合適的年份威士忌，Silas亦花了約1個月時間設計，將威士忌融入食材中，他指難度不在於威士忌本身具有強勁濃厚的特性，因為他從過往wine pairing的經驗中，已知威士忌可以配襯很多肉類食材，特別是搭配一些乳類醬汁（creamy），可以中和威士忌強烈個性之餘，又能突顯菜式及威士忌的香味，「就好似我們經常指某些餸菜一定要撈飯，目的都是加入淡味去中和餸菜的濃烈味道」。

他指設計餐單時最難拿揑的地方是精準，因為會用上多個年份的Highland Park入饌，「今次會用上Highland Park 18、21、25、30及40年的年份威士忌，酒液整體來說都有品牌較重泥土、花香味特色，最驚喜是每個年份又各有明顯個性，所以在搭配菜式時就要好小心，在選對菜式後便要慢慢量度入饌分量，差一滴也會破壞味道的平衡」。

軟嫩鵝肝盡吸鹵汁精華

今次餐單主題為「不思議對比」（Unexpected Contrasts），其中一道新創作的「炙燒鹵水鵝肝配威士忌鮮花椒汁、鹵水豆腐」，鵝肝的口感甚至比本已嫩滑的鹵水豆腐更上一層樓。Silas說菜式靈感啟發自潮州人的鹵水鵝肝，但他略嫌鵝肝鹵煮得不夠滑，於是先以中式醃料於低溫下反覆水煮鵝肝，其間不能讓鹵汁滾起，一來可保持鵝肝的嫩滑質感，二來亦避免鍋中的香氣揮發。他又小心控制鹵汁的油汁分量，借助厚油阻止香味流失及更精準地控制鹵汁溫度，待煮至合適狀態，便可取出鵝肝，再立即將整鍋鹵汁冰鎮降溫，之後再把鵝肝放回鹵汁中雪藏過夜，經如此繁複工序，才能令鵝肝盡吸鹵汁的精華而又保持軟嫩，入口即融。在品牌眾多威士忌中，Silas選擇了具豐富莓果、黑朱古力、雲呢拿、肉豆蔻及芳香泥煤煙熏味的40年威士忌，注入伴菜的鮮花椒汁中，以威士忌的泥煤味呼應鹵汁的煙熏香，柔柔甜味平衡鵝肝的膩感，帶出鵝肝的鮮味。

威士忌和牛卷湧出香甜海膽

另一道主菜和牛配海膽，Silas只輕輕加入辛香味突出的21年威士忌炙燒，以提升其果味、辛香及和牛的香氣，再放上看似會搶去主角光芒的香葱油、薑蓉醬調味，結果卻沒遮蓋和牛與海膽本身的香甜，反而與帶有辛香的威士忌一起中和了油膩感。而看似平凡的和牛粥也不簡單，他先熬煮牛上湯來煲粥，最後才混入和牛肉以增加口感及保持肉質嫩滑。

由於今次聯乘的9道菜餐單只會於5月份的星期五、六及日供應，而且每星期限量15位，如果想體驗這次不一樣的嘗味之旅就要盡快預約。

■壹玖捌叁 X Highland Park「不思議對比」9道菜嘗味菜單

供應日期：5月逢周五、六及日（每周只限15位）

價錢：$7880/位，另加一

地址：跑馬地載德街2至4號雅怡閣1樓

查詢：2893 3788

文：周群雄

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[飲食]