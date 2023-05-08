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副刊

健康

醫路同行：你的「全身檢查」足夠揪出乳癌嗎？

【明報專訊】最近看到衛生署發出的新聞稿，提醒25至64歲曾有性經驗的婦女定期做子宮頸癌篩查，以減低子宮頸癌發病率和死亡率。以下幾點值得大家關注：

•子宮頸癌為2020年香港女性最常見癌症的第七位，於2021年本港女性致命癌症中排第八位

•新增子宮頸癌個案數目由2011年391宗，增加至2020年的556宗

•縱使子宮頸癌篩查已被證實為有效預防子宮頸癌的方法，根據衛生署2020至22年度人口健康調查報告，本港只有約一半合資格婦女曾做子宮頸癌篩查

•女性應在開始有性行為前，於適當年齡接種人類乳頭瘤病毒疫苗（又稱HPV疫苗）

讀到這裏，容許我用以下數字衝擊一下大家：

‧乳癌由1994年起成為香港女性頭號癌症。於2020年錄得女性乳癌的新症共有4956宗，平均每天有13名女士確診，佔本港女性癌症新症總數的28.4 %

•在本港女性中，乳癌是第三位致命癌症，僅次於肺癌和大腸癌。於2021年，共有791名女性死於乳癌，佔女性癌症死亡人數的12.4%

•在1993至2020年間，本港女性確診乳癌的個案增加逾3倍，由1993年的1152宗增至2020年4956宗

•每14名婦女中有1人有可能在一生中患上乳癌。在2020年，49%乳癌個案發生在40至59歲女性身上，年齡愈大，風險愈高

‧研究證實，乳房X光造影檢查可以減少乳癌死亡率25％至30%，是國際間標準的乳癌篩查工具。40歲以上女性，乳癌病發率比年輕女性顯著高，因此應定期做全面的乳癌普查

•醫學界至今未有疫苗等有效方法預防乳癌的形成

觸診檢查+乳房X光造影

有效而全面的乳癌普查，應包括專業人士的臨牀觸診檢查，以及至少每2年1次的乳房X光造影。坊間一般「全身檢查」或「婦科檢查」，由於檢查目的或重點可能各有不同，未必會齊備這些選項。

乳癌並非不治之症，若於早期發現和治療，需要接受全乳切除或化療的機率較小，能大大減低對患者的生理和心理創傷，以及醫療費用對於個人以至整個社會造成的經濟損失與負擔。

如初期子宮頸癌一樣，大部分早期乳癌病人均沒有病徵，印證了做篩查對及早發現疾病的重要。要保障乳房健康，遠離乳癌威脅，你的「全身檢查」、「婦科檢查」是否合適和足夠？

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：陳可恩（香港中文大學醫院外科專科醫生）

相關字詞﹕子宮頸癌 乳癌普查 婦科檢查 醫路同行

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