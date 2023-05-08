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知多啲：初老「提早白內障手術」一箭三鵰

【明報專訊】對付老花，中大眼科及視覺科學學系名譽臨牀副教授周穎思說，PRK、LASIK和SMILE都做到單視覺（monovision），即一眼矯正所有度數，用來看遠物，另一眼保留少許近視度數，用來看近物；不過，單視覺會影響立體視覺，亦會影響夜間駕駛視力，未必人人接受。另外，亦有人嘗試用LASIK在角膜不同位置切割不同厚度，達到雙焦、三焦點，可同時看遠、中、近景物，但效果未如理想。

人工晶體更適合對付老花

人到中年想矯正近視，但同時開始有老花，甚至出現輕微白內障，周穎思建議考慮置換人工晶體，「等於提早白內障手術」，摘除原有晶體，置換人工晶體。近年針對老花，有多款人工晶體選擇，包括雙焦（bifocal）、三焦（trifocal）、擴展景深（extended depth of focus，EDOF），發展較成熟。

她解釋，目前最常用的是三焦與擴展景深人工晶體。三焦人工晶體可以看清楚近、中、遠3點距離，3點以外位置可能有點模糊。而擴展景深人工晶體，則可以看到近中或中遠距離，病人兩眼分別置入看近中距離與中遠距離的人工晶體，可做到改良式單視覺（mini-monovision）效果，由大腦協調兩眼視力，「全程都看得見，但可能全程都有點『化』」，實際效果要病人親身感受。

考慮矯視手術前，無論是激光或植入式，周穎思提醒，「的確會令生活方便一點，但不是必需要的手術」。另外，手術不可以改變因近視帶來的其他問題，如青光眼、視網膜脫落的風險，不要抱有不切實際的期望。

「相反，如長期佩戴隱形眼鏡，但個人衛生較差，選擇矯視手術後可以不用戴隱形眼鏡，減低細菌感染風險。」周指出，矯視手術已做了相當時間和經驗，安全度高，但人人眼睛不一樣，要與醫生商討手術風險，如角膜不夠厚，就不宜激光矯視，或需要考慮植入晶體鏡；而青光眼風險較高者，也未必適合矯視手術。

[健康]

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