餐桌共學：西西里多元味道 沒有海鮮的海鮮意大利麵

美食文化大溶爐

西西里是意大利南部、距離意大利大陸「腳尖」3公里的島嶼,被第勒尼安海(Tyrrhenian Sea)、愛奧尼亞海(Ionian Sea)和地中海環抱,曾被喻為「意大利糧倉」,穀物產量大而品質佳,漁業發達,還有罕見的古老家畜品種和芝士,既富裕又貧窮。在19世紀意大利統一之前,意大利大陸和西西里猶如兩個不相干的世界。西西里古代居民有Sicani(伊比利亞民族(Iberians)的起源)、Elymians(來自Troy,即現今的土耳其)和Sicels(來自意大利大陸)。公元前8世紀,希臘殖民者令葡萄酒、橄欖、麵包和芝士成為西西里人的日常。西西里自始不斷被征服者相繼殖民,因而成為文化多元的大溶爐,形成獨特的飲食文化。公元前3世紀古羅馬人帶來鵝隻飼養和烹煮技巧,之後的拜占庭勢力帶來甜酸醬汁(agrodolce)和釀餡菜式。阿拉伯人在9世紀帶來食品工業技術,還有蔗糖、杏子、柑橘、稻米、番紅花、無花果和香料(如胡椒、肉桂、丁香)等。11世紀北方諾曼人(Normans)結合西西里的廚技發展出美味的肉類菜餚。在14世紀,西班牙人傳入色彩亮麗的菜餚呈現手法,後來更帶來新世界的食材,如可可、玉米和番茄等。18至19世紀,法國波旁王朝(Maison de Bourbon)傳入法式烹飪技法,西西里廚師取其精髓來發揮西西里料理的傳統。此外,富庶有閒的修道院更孕育手工繁複、奢侈豪華的美食,修士們似乎是被宗教耽誤的藝術家廚師,他們以神之名不斷實驗和改良菜式,力求完美,其巧手做出賣相和味道都驚艷的菜餚和甜點。有修道院甚至因為其美食傑作出色得成為地方特產,也難怪有宗教改革家批評教會貪吃糜爛。

三種傳統料理風格

西西里料理融合了2000多年來希臘、古羅馬、阿拉伯、西班牙和法國等多國的文化,看起來像充滿異國風情,卻承傳着源遠流長的傳統,與大地緊密相連。西西里料理可分三種傳統風格:

街頭美食(cibo di strada)

街頭美食是意大利根深柢固的傳統。自古羅馬時期,街頭和小巷是低下階層的重要社交場所,而街頭美食為家裏沒有廚房或爐灶的人提供廉價、方便又美味的食物。如炸飯糰(arancini),是西西里著名的街頭小食,這能追溯到10世紀阿拉伯貴族宴會上的番紅花飯。後來西西里王國宮廷想到把飯糰裹上麵包糠油炸,令飯糰不易腐壞,方便攜帶又美味,以便國王Frederick II狩獵時享用。Arancini因為其優點理所當然地成為街頭小食。意大利媽媽最喜歡做這個來消滅吃剩的意大利燉飯(risotto)。

貴族廚師料理(cucina dei Monsù)

受法國影響的料理,具法國廚師的精英傲氣。法國波旁王朝把拿玻里和西西里統一成為兩西西里王國(the Kingdom of the Two Sicilies),為貴族服務的廚師被稱呼為 「Monsieur」,但西西里人盡努力也只能發音為「Monsù」,所以貴族料理被稱為「cucina dei Monsù」。有說18世紀西西里王后(Maria Carolina of Austria)嫁到兩西西里後嫌拿玻里菜太單調,叫(後來成為法國王后的)妹妹Marie Antoinette派一些法國廚師來給她煮飯。於是拿玻里和西西里菜漸漸糅合法式烹飪技法,變成簡單輕盈的法國料理,而傳統南意料理亦變得華麗精緻。後來cucina dei Monsù不只限於貴族享用,而成為西西里的一種料理風格。

窮人料理(cucina povera)

貧窮的島民受cucina dei Monsù啟發的菜式。島民在貴族府中打工時一窺貴族的餐桌,歎為觀止,於是向Monsù偷師,回家以廉價的在地食材代替昂貴的食材來模仿貴族的菜餚。有一道菜名為「在海裏的沙甸魚意大利麵」(pasta chi sárdi a mári),沙甸魚還在海中,所以意大利麵中其實沒有沙甸魚,而當中用到的番紅花則以番茄代替。我超愛西西里人的樂天與幽默。

沒有海鮮的海鮮意大利麵

(pasta con pesce senza pesce)

這道菜是去西西里study trip時,La Madia餐廳的主廚Chef Pino Cuttaia教的窮人料理,與「在海裏的沙甸魚意大利麵」有異曲同工之妙,材料簡單,煮法方便,用一個鍋就可以了。可能那時我很餓,或是主廚廚藝太出色,吃起來真的有海鮮的味道。

【材料】(1人份)

•特級初榨橄欖油……60克(約5湯匙)

•蒜頭……1瓣

•甜辣椒乾……3克

•芫荽莖……50克

•罐裝小番茄(pomodorini)……200克

•海鹽……8克(1.5茶匙)

•滾水……500克

•意大利麵……75克

•雞蛋……1隻

•黑胡椒粉……0.3克(1/3茶匙)

•芫荽葉(切碎,裝飾用)……幾片

【做法】

1.蒜頭切片,芫荽莖切碎。

2.在鍋中放入橄欖油、蒜頭和芫荽莖(留起1/3),以中火加熱。

3.香氣釋出後加入小番茄(連番茄汁)和海鹽,煮至濃縮到一半。

4.加入滾水,水再次滾起後,把意大利麵折成小段(這是唯一能把意大利麵折斷而不惹意大利人生氣的時候)加入鍋中。依照意大利麵的包裝指示烹煮至指定時間,如未達指定時間水已差不多煮乾,再加點熱水。

5.意大利麵煮至指定時間後關火。把雞蛋打散,連同黑胡椒粉和剩下的芫荽莖放入鍋中,拌勻。根據自己的喜好再加海鹽。撒上芫荽葉,完成。

文、圖˙ 林女

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

