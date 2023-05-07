什麼人訪問什麼人：紙仔飛出游乃海 命加案的銀河創作道

可假如你是杜（杜琪峯）、韋（韋家輝）的長期影迷，你自會輕易在片中認出多項韋的簽名式影像元素——無論是人可否勝天這大主題（幾乎由《和平飯店》和《一個字頭的誕生》開始，從未間斷），抑或塌山泥、行雷閃電（俱見於《辣手回春》）、背畫符咒（脫胎自《大時代》與《世紀之戰》）、鬼上身各種怪力亂神（由《神探》到《神探大戰》），以至林家棟歇斯底里的演出方式（「我是花，我是花……」），處處都看出韋家輝的影響所在。

為了溯源考究，一探虛實，我們特別約了追隨韋家輝編劇多年，現在貴為銀河映像創作總監、《命案》的監製兼編劇游乃海敘理傾情，由《命案》說起，逐步進入也許是銀河只此一家的創作模式。

■答

游乃海，「銀河映像」創作總監，中學預科時「突然很想做編劇」，碰巧無綫電視招考編劇，便以19歲之齡踏入影視之途。初隨張華標，1992年轉隨杜琪峯，後者1996創立銀河映像時邀請他加入，之後憑《大隻佬》、《黑社會》兩度獲頒香港電影金像獎最佳編劇，更三度摘下金馬獎最佳編劇榮銜

■問

朗天，作家、影評人、文化策劃，著有《村上春樹與後虛無年代》、《後九七與香港電影》、《行者之錯步：誤解老子‧悟解老學》、《永遠不能明白的經典電影》、《懺者其誰：感觸莊子自由心靈》、《香港有我：主體性與香港電影》、《反復：本體論易學之建立》、《反復：易經新寫》、《正在思想：當代哲思十八家》等近30部作品

問：江湖傳聞說《命案》原本叫《命運》，有這樣一回事嗎？

答：沒有這回事，它一直叫《命案》。我一直很喜歡這個片名，因為它包含了銀河映像兩大元素——「命」指我們喜歡的命運主題；「案」指我們拍攝最多的犯罪片。電影最初是一個運用風水命理、紫微八字去查案的故事，後來演變成一個充滿命運和巧合的案件，再慢慢變成現在這個大師幫潛在的變態殺手改命的版本。

問：不同的版本相異之處在哪？

答：在創作過程中，故事裏每個人物都曾經當過主角。有一個版本是大師去拯救妓女，他們是主角。另一個版本那個警察的戲分很重，楊樂文飾演的少東只是目擊事故之後變成連環殺手的配角。我不斷設想，這個當主角的話故事可以怎樣？那個是主角情况又如何？最後發現最好玩的是：大師協助一個注定會殺人的「壞人」去改變自己。因為由大師去救一個被人殺的受害人，我自己覺得不免熟口熟面。宿命的主題杜生、韋生都已演繹過多次，現在的版本涉及個人選擇，出來的信息可能會有所不同。

15年前的劇本

問：你這樣說變相印證了我觀影以來的想法。作為一個觀眾和影評人，假如我說《命案》這部電影的創作主導權操之在你而非鄭保瑞，你會同意嗎？

答：這個關於大師和少東的劇本根本是2008年我和歐健兒一起構思的，但花了1年時間我無法寫下去，因為我並不了解少東這個人，不明白他的所思所想，無法立體呈現他這個角色。杜生見到我這樣，便着我不用「死去」，先幫韋生寫好其他戲，像《單身男女》、《高海拔之戀II》、《毒戰》和《盲探》等。2013年我重拾它，李春暉和Angus來幫忙，寫了第一稿。然後又待到2020年，杜生跟瑞導提起有這麼一個劇本，邀請他執導。

問：找瑞導是杜生的主意？

答：是《命案》另一個監製Elaine（朱淑儀，銀河映像行政總裁）首先提出的。你知道的，那時碰巧遇上疫情，瑞導賦閒。大家想趁疫情在香港多一點拍攝，讓多一些人有工作機會。劇本那些驚慄元素很適合讓瑞導處理；他拍那些很有力，大家都同意的吧。當然，杜生和我們大家一向都非常欣賞瑞導，一直都覺得他是一個勁度十足的導演。

問：你可曾想過由自己執導呢？

答：有想過。《跟縱》之後我便想搞一齣較簡單的戲。《跟縱》我自覺拍得不好。那些場面我現場不太控制得來，所以下一部我想只集中在劇情和幾個人物之間的關係。然而，愈去到後期我愈怕麻煩。瑞導拍攝《智齒》時我去探班，現場又大風機又灑雨，我在現場覺得很煩，開始有少許害怕。回看劇本，故事開頭部分，以及塌山泥那些場口，假如由我去拍，應該不會像瑞導那樣好。所以現在於拍攝現場看瑞導指揮，其實十分享受。看他拍戲，就像看杜生那樣，開心得很。

問：依你說，瑞導是小杜生了？

答：他可以用畫面、風格、氣氛和味道把你的劇本、整件事昇華了。

問：但說到杜生，他比較傾向在現場「飛紙仔」，而《命案》則是預先寫好劇本去拍的吧。

答：是，但因為我們曉得瑞導很厲害，我會因應他而有所調節。例如結尾，其實一早預計最後30分鐘會改動。

放心瑞導拍鬼上身

問：是鄭保瑞他改的嗎？

答：不是，我對第一稿的結局也不滿意。原本的結局失諸老土，由陳湛文和楊樂文兩個大打出手，究竟樂文應否殺死湛文？有點像電視劇。我不想這樣。假如不是由瑞導去拍，我未必寫鬼上身。當然還有其他的可能，但一想到由瑞導拍鬼上身，應該很好看。用鬼上身演繹家棟的精神病，我便曉得瑞導該拿捏得分寸無差。

問：鬼上身的意念是否來自《神探》？

答：不是。是我問李春暉，寫家棟發神經但又能替人改命有什麼方式顯得較合理？他對術數或中國修行傳統很熟悉，他就向我建議鬼上身，即中國傳統的奪舍。

問：鬼上身和奪舍有少許不同，不過不重要。總之你的意思是雖然由你主導，卻有因應瑞導而作出配合、改動和調節？

答：可以這樣說。現在影片開首1小時的場口基本跟原劇本一致，只有裏面的對白和細節設計有變，我會依演員的演出和導演的調度而作適當的調節。

問：那麼有沒有「飛紙仔」？

答：你可以叫這作「飛紙仔」。因為每一天拍攝每一場我都會改，當然盡量在大家到達拍攝現場之前便已改好。

《三人行》即席創作

問：即沒有現場「飛紙仔」，不像我所聽聞的，拍攝《三人行》時的故事。

答：哎！《三人行》時能確定的只有醫院那個景，有什麼演員、發生什麼事，全部不知道。只知道每天9時開機，拍什麼，由我告訴杜生和大家。情况不能同日而語。你知道嗎？起初《三人行》的編劇不是我。杜生先在上面拍了一些場口，然後停機了一陣子。農曆新年後復工，杜生在一星期前才找我。根本什麼也重頭來過。我只知道有哪3個角色身分，有一個模糊的骨幹，人物性格、分場也不清不楚的。我差不多是現場即席創作。

問：也許杜生和韋生喜歡這樣創作吧。當年《暗花》的創作神話，就是杜生帶着梁朝偉和劉青雲到澳門隨意拍攝了一些場口，然後由韋生過來串好整個敘事。你隨他們一路走來，會否看着看着，也十分享受這種方式，以至現在也有意無意做同樣的事？

答：我沒有他們那樣瘋狂、大膽，我害怕的。像《黑社會》，現場設好機位、燈光，然後只等你的劇本，壓力真的太大了，去到頭皮發麻，冷汗直流的地步。《三人行》全組停機的那次，我更情緒崩潰，回到酒店久久不能不平復。我之所以抽雪茄，就是杜生見我太緊張，着我跟他一起抽，我發現抽後又好像真的可以定下來，靈感便來了，於是便一直抽到現在。有時我都覺得杜生只知道自己不要什麼，卻未知道自己要的是什麼，你要不斷提出來，讓他試，他就是這樣一個永遠在尋找的創作人。

問：說來你已克服了你所說的恐懼。

答：不知道這是否稱得上克服，只曉得後來我沒有那麼害怕，但前提是我身邊有杜生，或者瑞導，假如又要我拍，又要現場飛紙仔、度戲文，便肯定弄不好，就像之前《跟縱》的經驗。

問：那你相信命運嗎？《命案》是否代表你的看法，人最終可戰勝命運？

答：我不認為戰勝了。基於我加入電影行業的一些經歷，我是相信有命運的。哪管它是因果、道，或上帝安排，都是人無力去……都不在人的領域。人的力量在於做好自己。那又涉及命和運的分野，命已定了，但運卻可以時好時差，運度較好可能就對應我們可以做到的，所謂趨吉避凶這事情。

港產片屬「情緒市」

問：香港電影的命運又如何？這兩年香港影壇湧現了不少新秀，一些「四字電影」的導演更氣勢如虹，你怎樣看？有感到競爭壓力嗎？

答：用股票的術語說，最近港片向好的潮流屬於「情緒市」。積極一點看，我們要問的問題是：這一風潮可以怎樣延續下去？大家可否藉着這個勢，帶動更多電影人拍出更加出色的作品。

問：怎樣才是更加出色的作品？

答：對我來說，類型片是重要的。如何結合社會議題關注，拍出更遼闊、更令人看得愉快的電影，該是關鍵所在。我有留意新一浪港片很靠謝票「谷票房」，其實謝票之風源自大陸，《毒戰》時已是如此，我們要不斷到不同城市去。不過大陸比較戲院本位，你謝票是「谷」戲院的人氣，香港的情况則着重與觀眾交流。當然，支持戲院抑或觀眾，兩者並不排斥。

問：除了杜生和瑞導，你最想合作的一位導演是誰？

答：假如不限於華人，我會答塔倫天奴或基斯杜化路蘭。看他們怎樣寫一場戲，怎樣用商業包裝、實現一些高概念（high concept），實是賞心樂事。

文˙朗天

編輯•朱建勳

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