「完善選舉」下的區議會新方案出爐，直選議席比例大減，參選又要「過三會」，林妙茵回去翻看鍾士元回憶錄，又讀80年代的口述歷史、2000年打後的議員語錄，對新方案做了一個詳盡的思考記錄，她關注地區議會質變後社會下情如何上達。

「推廣流行文化篇」系列之三訪問了新舊兩代美術指導，劉天蘭與蔡慧妍，聽她們如何臨場變通絞盡腦汁去實現導演的想像，可以感受到製作過程滿滿的張力和挑戰，對於香港電影發展如何走下去，她們有旁及整個工業的一番觀察。今期另有新舊兩代電影人，《命案》編劇游乃海及剛於烏甸尼影展奪獎的新晉導演賈勝楓訪問，前者講飛紙仔拍戲，賈導則拋出一個科學觀，當中是否也有演變？

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編者話˙黎佩芬

圖•吳浚匡

編輯•王翠麗

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