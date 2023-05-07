未來城市：任CG特技化妝多厲害 電影美術服裝由人主導

貧窮未必限制想像

這一兩年幾套港產片叫好叫座，有人稱之為小陽春，不過對比八九十年代實屬小巫見大巫。蔡慧妍2000年代初入行擔任助理美術指導，錯過香港電影產量最高的時代。現時港產片的規模大幅縮水，她直言影響新一代美指獲取經驗：「以前的美術真的會建一座城、一個水庫、城寨，但是現在的規模一直衰落，其實就沒有那麼多機會了。你無試過，咁你的經驗從何而來呢？」回看那時輝煌，1987年上映的《中華戰士》是劉天蘭擔任服裝指導的第一套電影，為演員楊紫瓊和劉芊蒂打造尼泊爾少女造型。電影雖則在台灣拍攝，但有預算讓她前往尼泊爾做資料蒐集，不只購買布料，亦親身學習民族服裝的造型和獨特穿法。

「貧窮發揮你的想像，同貧窮限制想像，兩句都可以的。」「窮」途絕路有時逼出美指的創意，例如蔡慧妍開發新物料作牆身等用途，利用比發泡膠板和紙皮更便宜的吸音棉。小型製作對新人或是另一種難度，不過二人指出不等於在美術及服裝上發揮創意的空間小。相對數千萬預算的大製作動輒要建樓或出埠拍攝，小製作牽涉的元素少一些，在美術處理上反而可以做得更細緻。譬如蔡慧妍參與的《流水落花》只有「首部劇情電影計劃」撥出的800萬元預算，由於八成以上情節都是在屋內發生，她便能專注雕琢該環境的設計。

「買橙」都講時代背景

美術設計尚可「小有小做」，但片種不如以前百花齊放，則很明顯限制美指和服指的實戰經驗。近年備受好評的港產片不少是時裝戲，非時裝的類型買少見少。蔡慧妍說不同電影類型對美術有獨特要求，古裝片要考慮史實，年代片要找古董，至於科幻片則要有前瞻性，設計不能太老套。

她憶述為《葉問》做助理美指時，有一場戲是葉問妻子（熊黛林飾）買橙。「聽起來很簡單，其實很複雜。演員不會（徒手）拿着橙的，那你究竟給她什麼袋？還是紮紙、紮報紙？還是那個年代是綁繩？」資料蒐集得出的結論是網袋，但她買了繩都不懂如何織，結果道具組一下子就織好。「這些真的是一個知識。傳承是會失落的，有人教你織繩是可以，但用的機會有幾多？」內地拍攝古裝、年代片的工業已很成熟，製作馬鞍、錦旗的人才和資源兼備。「香港不是做不到，但你要做了一堆研究才可以做，（要）時間和金錢。 」有意開拍古裝的人不會考慮香港，因為僅僅一關之隔就可以有龐大資源支持。

燒燶腸仔當雪茄

香港曾擁有的人才與技術或許失傳，但港產美指和服指的優勢可能是無形的。蔡慧妍提到行內人靈活的解難能力一直無變，「港產片的靈活程度是外國人為之震驚，因為我們有一個規條就是never say no（永不說不） 」。美指同行曾分享深夜在荒山野嶺拍攝，導演忽然加戲，想演員在戲中抽雪茄。此時此刻何處找？攝製隊出外景有時會燒烤，美指於是腦筋急轉彎：「即刻燒黑一條香腸，貼上紙，就變成雪茄。」

導演抵達拍攝現場才即興改戲、加戲，行內又稱「爆鑊」（臨時出狀况），是港產片獨有的風景。雖則部分不太成功，但始終在現場才完整看到各部門配合下呈現的效果，蔡慧妍都見過一些即興創作能把劇本昇華。巨大壓力下逼出香港美指的急才，這種能力和文化亦代代相傳，與其他電影圈的運作模式很不同。2011年上映的荷李活電影《世紀戰疫》（Contagion）曾在港取景，蔡慧妍當時參與劇組工作，體驗西方電影工業下極仔細的分工。她主要工作是填寫版權相關文件，再找相關人士簽署；另有人專門為攝製隊繪畫拍攝地點的平面圖，讓其他部門填寫泊車位置。這種系統的好處是現場甚少出現突發情况，工作人員比較輕鬆，但就欠缺港產片即興創作的空間。

港產人才勝在靈活有品味

除了靈活，劉天蘭提出香港人既老生常談又真實的特色——中西交匯，描述的是電影人的品味。上世紀中香港的戲院已經上映世界各地的電影，影響一代又一代的電影人。「眼界或品味都比較國際化，這是無形中不知不覺在你的作品裏反映：你選的顏色是哪些顏色呢？你選的布怎樣配合？這叫taste。」劉天蘭希望香港可以繼續保留這種中西文化的氛圍，即使現時上網很容易接觸到各地資訊，惟要視乎新一代是否積極吸收。

電影美術學會曾向公眾開班介紹行內工作，其中一課請學員就獲派的劇本蒐集資料，並紙上談兵地設計場景。劉天蘭發現有些學員在簡報展示的參考照片一模一樣 ，可見他們上網找資料時未夠深入。「以前我們無咁方便，反而得到資料就很珍惜，又要很主動再去找多一點。現在是很容易找到，但你都要（看得）更加深入，才有價值 。」

寄望大專院校培訓人才

香港電影於1970年代中後期蓬勃發展，美術指導的職位隨之而生。當時人才來自五湖四海，不少是誤打誤撞入行。後來各大專院校陸續設有電影相關課程，但至今未見專讀電影美術的學位課程。蔡慧妍2000年代初畢業於香港城市大學的創意媒體學院，憶述當時課程更偏向教授導演、剪接技巧和創意思維等，雖有助理解劇本，但並沒有實際學習美術指導的知識。入行多年，她發現實戰經驗非常重要，「靠你在現場合作過不同的人，你才揣摩到原來有一套這樣的法則」。電影語言有別於創意，前者要考慮道具如何合適地在鏡頭出現，配合不同攝影師和燈光師。

疫情期間，電影美術學會曾分別開辦普及和專業的培訓課程，由現職的服指和美指擔任導師分享實戰經驗，亦有機會讓學員親身體驗。劉天蘭對於這兩個課程倍感自豪，不過學會始終受資源所限，不可能每年開班；而且要不是碰上疫情，亦很難集合業界的星級導師。要長遠並持續培養生力軍，主力還是在大專院校。

開拍前已構建3D世界

港產片數量減少之下，蔡慧妍歷年參與的作品仍一部接一部。她說行內「僧少粥少」，肯做不怕無工開。但過去數年受疫情和社會運動影響，全港曾經無戲開拍，與之前同時數十個劇組運作的落差很大。部分美指因而轉去拍電視劇或MV，但初時都會有水土不服。電影美指着重細節，因為戲院銀幕會把畫面放大，但電視劇沒有這個考量，做得太細緻反而會被製片罵說浪費時間。這些都是要適應的轉變，以換來更多的工作機會。此外，美指和服指的定義亦逐漸隨着影視圈生態而變化。蔡慧妍留意到一些新人在面試時都會自稱做過美術指導，例如是MV或10分鐘的短片，當中要處理的元素比電影少很多。「我們入行時候的美指是那些大師。你問我現在的美指，其實我們感覺上性質是變了。」

新一代須與時並進

說了很多香港獨特的處境，全球電影工業還有一個更大的挑戰要共同面對。科技衝擊各行各業，電影美術的面貌隨之幾番新。蔡慧妍初入行時，電影的後期處理已經運用許多CG（Computer Graphics，電腦圖像），但當時成本高昂，所以可行情况下會寧願真做。現時成本降低令CG更普及之餘，亦出現新的虛擬實景（VR）拍攝技術，開拍前已經事先構建3D世界，後期只需要剪輯和配樂。「我們也在說可以退休了，因為已經不再需要我們懂得建房子、建城堡的人。」蔡慧妍直指未來美指一定與處理VR的團隊有更多合作和溝通，須具備的知識不再一樣。「將來入行的美指可能真的要求你多認識電腦。以前不用的，有手有腳就可以做，懂得買東西。 」

服裝可以完全由電腦繪畫，不再需要特技化妝，演員甚至不用穿上戲服。即使摒棄做衫的手藝，但劉天蘭認為服指的創意、以造型說故事的能力仍然無變。電腦或人工智能可以畫出7厘米長的眼睫毛，但要畫多長，始終由人去決定。蔡慧妍則相信香港電影美術的靈活性繼續會是優勢，「問題解決的技巧、multitasking，這個和科技沒有關係， 是人的本質」。

【推廣流行文化篇之三】

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 賴俊傑

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao