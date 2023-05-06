e之選：LG高質便攜式 操作簡易隨身播

PF510Q提供30至120吋投射畫面，為方便用家簡單操作，跟機提供紅外線簡易遙控器。作為便攜式投影機，很多時會拿到不同地方使用，要接駁播放器播片有一定難度，因此機內使用webOS 22作業系統，預載Disney+、YouTube、Apple TV等應用程式，只要將機體連接上網便可睇片。而無論是使用iOS或是Android系統的裝置，用家也可透過無線內容分享功能把影片串流到PF510Q播放，也支援Apple Home及AirPlay功能，使用上十分方便。音效方面，機體雖然沒有內置喇叭，但可透過藍牙無線連接功能，同時連接兩部藍牙裝置，以營造立體聲音效。●

LG CineBeam PF510Q規格

投影系統：DLP

投影解像度：1920×1080像素

亮度：450 ANSI流明

對比度：2,000,000:1

連接：HDMI×2、USB×2、LAN、3.5mm

體積：148×148×66.5 mm

重量：0.95kg

售價：$5990

查詢：3543 7777