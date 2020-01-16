e之選：高級音響加持 XGIMI動態補償畫面流暢

【明報專訊】除了韓國之外，近年內地亦有不少生產商推出超短焦投影機。其中主力生產投影機的極米（XGIMI）的最新之作AURA超短焦激光投影機，用料絕不比外國產品差。機體採用DLP顯示技術，能提供3840×2160像素的4K畫質及2400 ANSI流明亮度。投影距離20厘米即可投射出100吋畫面，並提供132.3% DCI-P3色域及10.7億色顯示。雖然AURA畫面對比度只有3000:1，但支援最高120Hz動態補償功能，用家無論是用來看動作電影或打機，都能提供更流暢畫面。