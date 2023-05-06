學者的話：Podcast興起 題材百花齊放

1990年代黃金期 華仔偉仔也當聲演

在1990至2000年代初，不少當紅明星都走進錄音室聲演廣播劇。商台找來劉德華與陳慧嫻演《我心不死》，梁朝偉亦曾與楊采妮聲演《初戀無限次》，「當年還會將廣播劇的大結局搬到劇場演出，如果想盡早知道結局，就一定要買票入場」。直到2000年後的網絡世代，大眾娛樂模式改變，廣播劇也逐漸沒落。不過至今電台仍有投入資源製作，如商台叱咤903早前便邀來歌手林家謙和Serrini，為廣播劇GOD KNOWS?擔任聲演，吸引一班仍喜歡聽聲音故事的聽眾。

隨着網絡發展，廣播劇不再局限於電台，黃培烽留意到近年在兩岸三地都愈來愈多自製網絡廣播劇，「現時錄音變得簡單，網上有免費音效、製作軟件等，（製作廣播劇）技術上連一般人都做得到」。平台改變，連題材亦與主流電台不同，台灣與內地近年最流行BL劇，「因為這是大眾廣播媒體做不到的」。傳統媒體對LGBT議題的節目內容、播放時間或有一定限制，但網絡沒有框架，包容度較高，因而可以出現更多元化的節目內容。香港都有以LGBT為題材的廣播劇頻道在網上連載，但為數不多，黃培烽指他之前留意過的LGBT頻道已暫停更新，「這個平台消失，我是有點失望，因為這只有網上才做得到，而且他們在說自己群體的故事，某程度上是將自己的聲音帶給世界」。

BL劇大流行 LGBT議題無禁忌

近年podcast文化盛行，podcast平台有不少廣播劇面世，會否重新讓廣播劇走入大眾耳內呢？黃培烽認為就聽眾而言，podcast未必會提升他們對廣播劇的興趣，「聽收音機，很大程度出於習慣，如聽慣某把聲，習慣某個時段開收音機等，但podcast沒有習慣可言，隨時可聽，隨時可離開」。

那麼電台廣播劇的前路呢？「只要收音機仍存在，電台廣播劇都不會消失。」但他認為上世紀的盛况或較難再現，「大眾的娛樂習慣已改變，習慣視覺先行，如看電視、看新聞，這個習慣難以改變」。

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