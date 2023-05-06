民間網絡廣播劇 聲音游走幻想國度

以為廣播劇已走下坡，在網絡世界卻有另一番風景。在YouTube、SoundOn、Apple Podcasts流連，網絡廣播劇一一彈出，持續更新。當中大部分是民間自製，亦有大機構參與，連Marvel都推出超級英雄的廣播劇。在香港亦有一群八九十後自組廣播劇團，以聲音游走幻想國度，堅持「只要有好的故事，廣播劇就不會消失」！

「土炮」錄音室 一架子衣服吸音

「隨便坐，當自己屋企就可以了。」記者來到廣播劇團The Voices Room（TVR）的錄音室，真有一種家的感覺。錄音室隱身旺角鬧市唐樓中，一廳兩房，有沙發，有電視，客廳一隅還放有遊戲機和麻將。往屋內最盡頭看，一間不足100平方呎的房間內，兩邊牆身貼有吸音海綿，桌上放有2支錄音咪、電腦和混音器，就這樣「土炮」地將一間普通房間改裝成錄音房。窗邊還放有一架子滿滿的衣服，難道錄廣播劇都要裝扮？「其實（與吸音海綿相近）都是用來吸音的」，劇團策劃人Crimson邊說邊按下吸音海綿翻起的一角。

有聲無畫 帶來想像空間

TVR於2020年成立，由Crimson和一班喜歡創作、喜歡聽廣播劇的朋友組成。劇團成員有20人，全都會在廣播劇出任「聲音演員」；其中6至7人兼任幕後，分為劇本組、製作組和美術組，包括負責編劇的Nox、後期製作與設計的Dennis。劇團已創作出10多套廣播劇作品，題材從愛情、懸疑到科幻等都有涉獵，如以陰間地府為背景的《受洗的我遇上黑白無常》、靈異故事《1702》；點閱率最高的是以廣東歌為背景的愛情劇《一雙不如一對》。

在1990年代，聽電台廣播仍然是不少人閒時的主要娛樂。好像Dennis，他記得在小學放學後就趕回家，準時下午1、2點守候收音機前，聽森美、小儀模仿動物聲演，覺得十分過癮，更會用錄音帶將每集錄起來，一再翻聽。究竟廣播劇有什麼吸引力？Dennis認為故事情節固然有趣，那有聲無畫所帶來的想像空間，才是重點。「我早幾日聽完一集Marvel的廣播劇系列Wastelanders，就如看一部沒有畫面的Marvel電影。有些場口沒有對白，只有乒鈴唪唥的聲音，但你聽聲音已能想像到超級英雄打架的畫面。」這下怎樣擋、那下怎樣閃避，聲音在腦海留下空白，聽眾有如接過畫筆，自行在腦海裏繼續為故事補白細節，儼如一起參與創作。「聽眾的想像空間，比拍出來的畫面好看得多！」Crimson在旁補充。

200條行路聲效 步伐輕重反映心情

廣播劇雖以聲音來說故事，但並非一味靠對白，不同聲效和音樂都有助營造氣氛，讓聽眾更為投入。早期聲效靠人手與道具模仿，如以沙槌模仿雨聲；如今各式各樣的聲效素材在網絡上應有盡有，早已毋須親自錄製，省去不少時間，但Dennis說都得花心機應用素材：「我有一個收藏了200條聲音素材的資料庫，全都是行路的聲音，每一步多大力、腳步有多快，都反映到當下的內心情緒。」有些較少聽到的聲效就要自行錄製，如打麻將聲。Crimson笑言他們錄製打牌聲效時，個個都一言不發，只專心一志地摸牌、打牌，「我們打麻將很少如此安靜、沒有粗口的」！

關燈、關冷氣、拔去雪櫃電掣，有好一段時間幾乎是他們錄音前的指定動作。他們昔日曾租用一間200多平方呎的商廈單位，隔音很差，Dennis說：「我們那時很瘋狂，因為舊單位地方小，什麼聲音都會錄到，錄音時幾乎要關上電力總掣。」避開光管的嗞嗞聲、雪櫃冰格製冷聲、冷氣機聲，兩年來這群瘋狂的廣播劇發燒友就擠在小房間內抵着酷熱，借助手機的燈光看着劇本錄音。每逢遇上跑車呼嘯而過，或是鄰居閒談等突如其來的噪音，他們就得停下、重錄，斷斷續續地完成錄音，單是想像已不簡單。即使現在，錄音時仍要關門關冷氣，以減低噪音影響。

30分鐘內容 製作時數60小時

3人一致認同製作廣播劇，錄音是最大挑戰，但它只是整個製作過程中的其中一環。他們說要製作一條約30分鐘的內容，單是錄音已花上5、6小時，之後還要剪接、混音、後製、宣傳等。而且TVR有別於主打podcast平台的一般廣播劇團，他們選擇將作品上載至香港網民更熟悉的YouTube，所以還有額外的工夫，包括設計影片封面，有時還會「自chur」加入少許動畫。粗略估計，一齣20至30分鐘廣播劇的製作時數最少60小時。如此投入，是愛，還是責任？

記者原以為TVR只是一個朋友之間的興趣社團，愈聽下去，愈發現他們並非玩玩而已，藉着廣播劇來實現各自的夢想。自小喜歡寫作的Nox說：「以前曾幻想成為作家、編劇，但望着自己的能力、現實考慮，只能是一個空想，現在有平台讓我發揮一直想做的事，可說是人生成就解鎖。」

「現在做的事，是我10多年來朝思暮想的情景。」Crimson希望創作出能為聽眾帶來撫慰與希望的故事，10多年前試過組廣播劇團班底但失敗，多年後終於成事，現時既擁有平台可以講自己想講的故事，身邊又有一群志同道合的朋友結伴同行，「就像追求10多年的女生，終於追到手」！

在我們眼中，2、3年時間不算長，但以網絡生態而言，TVR相較那些只維持1年，甚或只更新1、2集的網絡廣播劇團，他們算是長情了。Dennis說：「我們每一個都有很多想說的故事，除非有日對生活不再有熱情，沒故事想說，又沒有人想聽，可能才會放棄。」

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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