沙發薯：「馬明」曝光過度的啟示

缺「壓得住場」小生花旦？

於他們看來，這樣的安排具一定的象徵意義——無綫缺乏「壓得住場」的小生、花旦，並且已到了一個相當嚴重的地步。儘管可能要冒着「馬明」曝光過多的風險，也不得不作出如此編排了。由8點半到10點半都「對住」馬國明，或因無綫人才短缺。

當然，「馬明」並非第一個有如此遭遇的無綫小生，而無綫要想盡辦法來應急，亦非首次。只是時至今天，情况不單未見好轉，而且還有進一步走下坡之勢。有機會和條件扭轉形勢嗎？未許樂觀。

早前電視廣播（0511）的股價有所變動，成為本地經濟新聞一則，同時也引起一般電視觀眾的關注。因為虧蝕，所以電視台要裁員來節省開支。但其實只要大家想深一層，不難發覺無綫的問題不在於節流（當然，沒有人會反對提高效率，以更低成本製作出更好的節目），而是在於開源：它在爭取提高收入的能力逐年遞減，給競爭對手——由其他免費電視台到新興媒體——打得落花流水。無綫之所謂失勢，是它在霸佔廣告及其他收益的能力，受到極大的挑戰。更嚴重的是，有機會和條件扭轉形勢嗎？同樣，未許樂觀。

出現新的競爭對手，這是市場經濟的恆常現象，應該一直對此有所準備。而在資訊科技快速轉變的今天，一早便要為新的媒體、平台及其代表的經營模式做好備戰，也是應該的。在這種環境下，後知後覺者一定失敗。所以，面對新的對手、新的挑戰，沒有任何以尚未作好準備為藉口理由，將問題解釋過去。而我們更需要明白，更多的挑戰其實來自客戶的看法——當他們覺得無綫的節目對於推廣產品、服務無甚作用的時候，自然會另找宣傳的門路。對無綫的最大打擊，其實不是開支太大，而是收入停滯不前，甚至可能逐步減少。而值得思考的問題是：如果無綫不作出巨大投資，投入資源來製作具吸引力的節目，能挽回頹勢嗎？

省開支拉低節目水準 惡性循環

以縮減開支來應付挑戰，很難想像可以有何突破。事實上，裁員、節約或有助於面對短期的困難，但作為長遠之計，則恐怕多數只會得到相反的效果，因為減低製作成本，會令節目的水準下降，再而進一步失去吸引觀眾的能力，以至觀眾群繼續流失。當然，可以想像，有人會強調，所謂節省開支並不表示不再做大製作，又或者減少主力投資，而只是打算更有效地運用資源，令效果更好而已。理論上，這是有可能發生的；可是，在現實之中，成功例子不多。撇開種種花言巧語，不再打官腔的時候，我們心底裏都明白，要吸引觀眾眼球，於製作成本上不可能太過強調節省、惜儉。投入資源是必須要走的一步，問題在於有沒有「好橋」，在搞大製作、請大明星之餘，還真的要有看頭。有錢不是成功的保證，不過無錢也就萬萬不能。

在電視製作這方面，是要有內容和講創新的。●

文：趙東尼