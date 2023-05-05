銅鑼灣--拼布襤褸 窮則變 變則型

店內主要售賣歐洲、美國和日本的古著，如工裝及軍裝等，他指更多選擇一些低下階層、勞動行業的服飾，相比上流階層的服飾有較多不同，更加表現到現實的時代環境、勞動人民生活細節。「例如一些舊式的日本服裝Boro（襤褸）有很多拼布，其實是當時窮人的服裝，因為他們沒有棉布，只能蒐集很多布料拼湊成衣服，逐漸形成一種風格。」近年他則喜歡研究歐洲的軍裝，在設計、線條、布料、用色等各方面都與美國軍服很不同；而由古代外國的宮廷服至現今的休閒服飾，亦有着很大改變，研究服裝可從中學習歷史。

「古著令我學到很多歷史文化，了解到當時的人為何要這樣設計衣服」，例如以前的打獵裝很細緻，很多袋子專門用作放不同物件，如子彈、地圖或獵物；他留意到近年很多outdoor品牌都是參考以往英美的獵裝或outdoor服飾，加以簡化或改用新式布料。他自己亦經常將舊式元素加入近幾季的自家設計或改造古著。

Rex的店從文化角度出發，集合不同國家的特色服裝或古著於店內，加上自家品牌的設計，希望讓對時裝或古著有興趣的人恍如來到博物館一樣。「看看一些30多年前的衣物服飾，但不是在博物館的玻璃箱封住，而是可以試穿，感受不同年代服裝。」

■Luddite1811

地址︰銅鑼灣希雲街15A地下