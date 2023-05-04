創意產業吸新血 不離管理教育同行

mm2 堅持與電影新人合作 看重品格

獲提名香港電影金像獎最佳電影的港產片《濁水漂流》及《窄路微塵》，出自電影公司mm2 Hong Kong新晉導演計劃。mm2監製文佩卿當過編劇，但數月「冇糧出」，為生計離職後，一邊當自由編劇，一邊做侍應支撐夢想，終獲「伯樂」啟發，決定改變行業生態，成為監製。2017年舉辦首屆mm2新晉導演計劃，她稱不會選最成功的導演，希望與新人同行，「成功的導演可以繼續成功，有很多技能，但人品很重要……技能可以栽培，但人品唔可以」。

演藝出身 曾做編劇「冇糧出」

文佩卿早年離開演藝學院後，到城市大學修讀電影，但未畢業已感找工無路，「因為我從來無見過各大求職網站會有導演同編劇嘅招聘」，遂在畢業前半年已報讀海外學校，甚至想改當科學家，擔心從事影視不能養活自己。

輾轉之下，文佩卿回港後仍當上編劇，「不斷去傾故仔、賣故仔，不斷pitching」。不過她數月後便請辭，「我做了那麼久工作，其實沒出過糧」。她認為電影業沒一個很好的行政制度留住人才，她有影視藝術背景，「但入到這工業時不知怎樣找工作，返工原來沒糧出，慢慢我就開始想離開這行業」。

她離職後當自由編劇，仍留在行內，一邊做侍應和攝影來支撐夢想，直至一名新加坡人啟發她，建議她當監製去管理公司，「需要去做一個好好嘅行政管理層，去改正這個生態系統」。她成為監製後在2017年舉辦首屆mm2新晉導演計劃，決定要和新人合作，「因為我也是一個新人」，她選中3人，即電影《窄路微塵》、《濁水漂流》、《七月返歸》的導演。

監製擔當行政管理 盼改行業生態

《濁水》改編自2012年一群露宿者集體控告政府案；《窄路》以疫下香港為背景，描述小人物面對困頓生活、彼此相依的故事。文說，計劃曾遇不如意，不被信任、受打擊。她認為最重要是「相信」，「當你見到呢個人才，佢未必係最成功……因為佢未成功，你先值得去培育佢，成功咗就唔需要你培育」。

明報記者

（香港新坐標論壇）