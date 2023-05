2023 Salone del Mobile：米蘭設計周 創新設計 融合時尚與家具

Armani/Casa 大地色系 優雅家具

Giorgio Armani的Armani/Casa可算是時尚界在米蘭設計周的龍頭品牌。今年品牌首次向公眾開放總部——歷史悠久的Palazzo Orsini,邀請參觀者經由17世紀的門廊庭院步入隱秘花園,穿過舉辦高級訂製時裝騷的壁畫房間,追隨Giorgio Armani的第一視角,逐一欣賞品牌2023家居系列的新設計。

首度開放總部 走入隱秘花園

品牌在原本展示訂製服的工作室,放置了柳條編織、曲線優雅的家具,低調的米白、棕色等大地色系,不論在室外或室內都能融合到周邊的環境,讓設計成為與公眾、城市、自然展開詩意對話的場所。

要數當中的焦點,相信是Sofia座椅、Antoinette梳妝台和Camilla書桌,這些充滿創意的限量作品,於意大利手工製作,以貝母質感的瓷磚在整個表面鋪陳馬賽克圖案,營造夢幻效果的紋理圖案,不斷定義Armani美學崇尚的東方靈感。

至於系列中的地氈和紡織配件則呈現出精緻細節,例如形似雙面珠綴袖扣的枕套鈕扣,以及一系列裝飾藝術風格的面料,包括Toledo、Tashkent和Toyama絲質提花織物。色系方面透過前衛自然色彩融入家居環境,以龍舌蘭綠色、鈷藍色、橙色、灰色和漆紅色強調經典中性色彩的活力,效果優雅兼低調內斂。●

Bottega Veneta 藝術家首次設計手袋

繼2023春夏季系列騷場空間設計後,品牌創意總監Matthieu Blazy再次與藝術家Gaetano Pesce合作,在米蘭設計周期間,為品牌的蒙特拿破崙專門店創作了一座名為Vieni a Vedere(意大利語意指「過來看看」)的藝術裝置。

Gaetano Pesce將專門店翻轉為一座隱於鬧市的岩洞,從中可見挖掘不同材質交錯的視覺驚喜,顏色清麗,卻散發着神秘氣息,讓人忍不住想一探究竟。這份創意更延伸成為兩件限定袋款My Dear Mountains(圖)與My Dear Prairies,這是Gaetano Pesce首次設計手袋,由Bottega Veneta特地小量製作,全球限定18件。設計以山峰、草原為靈感,分別對應Gaetano Pesce早年於意大利埃斯特山區成長的回憶,以及現時在美國大草原生活的景况。●

Loro Piana 疊石裝置藝術 向神靈致敬

Loro Piana室內裝飾部門與阿根廷設計師Cristián Mohaded合作,於品牌米蘭總部的Cortile della Seta,展出以Apacheta為主題的裝置藝術。靈感源自古代安第斯山區的傳統,Apacheta是安第斯山脈中用來標記路徑和通道的成疊石塊,由幾個世紀以來的旅人建造。他們攀山涉水,從平原上攜帶一塊石頭到山中,於穿過山徑時將石頭留在那裏,以向大地之母Pachamama的神靈致敬和表達感謝。Loro Piana與Cristián Mohaded的合作基於共同的價值觀,雙方同樣尊重自然並重視材料和工藝,透過作品展開對話,探討永續和再利用廢棄材料的可能。●

Versace 黑盒子概念 梳化顯貴氣

Versace創意總監Donatella Versace再度與Luxury Living Group及ps+a studio當代建築師Roberto Palomba和Ludovica Serafini合作,以黑盒子為設計概念,創作約500平方米的展覽空間,在反光天花板及背光絲綢布料構建的當代藝術空間內,展示Versace Home新系列。當中焦點包括採用紓壓設計的Zensational組合式梳化(圖),流線設計靈感來自於古典主義與神話,鱷魚皮革飾面則呼應品牌2023年秋冬系列時裝騷,結合華麗的巴洛克印花和緹花圖案。另一重點是Discovery系列(圖),當中的梳化以現代感十足的人字斜紋圖案為設計靈感,可自由選配布料或皮革款式,設計簡約卻盡現貴氣。●

Prada 討論永續時尚議題

Prada Frames是品牌一年一度的研討會,專注探索藝術、設計和環境之間的關係。活動集合來自各個領域的專業人士,討論設計對社會、政治和環境的影響,並探索解決這些問題的創新方法。今年品牌聯同研究及設計工作室Formafantasma於香港及米蘭兩地展開Prada Frames 2023研討會,討論永續時尚的議題。

於米蘭舉行的Prada Frames 2023主題為Materials in Flux,旨在鼓勵與會者思考品牌一直重視的道德和美學價值,以及創新的再生物料為實現綠色生產帶來的機遇。研討會的重心建基於英國人類學家Tim Ingold的理論,他視物質資源為互相連繫並不斷變化的生命體。研討會研究監控廢料處理設施及其價值體系,從而闡述物質與生態系統錯綜複雜的關係。●

Dior 橢圓背椅家族系列 設計追求永恆

路易十六風格的橢圓背椅,同時亦被稱為Medallion Chair,一直深受Mr. Christian Dior的喜愛,並且是Dior的品牌標誌之一。2022年,品牌首次與享譽國際的設計大師Philippe Starck合作,以其天馬行空的創造語言和對文化的敏銳視覺,創造出24款Miss Dior橢圓背椅,重新演繹品牌的經典。在Miss Dior椅子上,Philippe Starck以簡約方式展現出橢圓背椅的核心和神韻,並運用可回收鋁和先進的注模技術,實現對「完美椅子」的想像。

今年米蘭設計周,Dior與Philippe Starck再次合作,並延伸Miss Dior椅子的創作理念,帶來Miss Dior Sweet椅子、Monsieur Dior椅子與餐桌等一系列家具單品,共同組成家族系列。新系列亦貫徹Philippe Starck對「永恆」(timelessness)的追求,認為恆久的設計才切合現今世代的生態環境,而優質的品質才是奢華的唯一定義。●

Loewe 編織如雕塑般的椅子

Loewe今年於米蘭設計周的項目名為LOEWE Chairs,顧名思義以椅子為主角。一系列的椅子以編織工藝為主題,透過不同材質和編織技巧,把柔軟材質變成雕塑般形態。從中可見品牌袋款常用的皮革及酒椰葉纖維、剪羊毛及毛氈等,並以鮮艷色彩襯托其編織特色。品牌更重新解構尋常的木條椅(Stick Chair),創造出30張經過各種編織技術裝飾的木條椅。另外還有8張與比利時Vincent Sheppard公司推出的Lloyd Loom扶手椅。Lloyd Loom織品以其耐用而聞名,這次從中加入編織工藝,展現椅子的實用功能和裝飾價值。

系列的部分椅子用上大膽創新的天然物料與豐富色彩,貫徹創意總監Jonathan Anderson的瘋狂意念,像是整張紅白色的編織座椅,綴以不規則的抽象圖案,效果充滿童心;配上金光閃爍的金屬箔質物料裝飾的古老木椅,則展現超現實風格的反差美學。Jonathan Anderson以獨特的個人風格為本應樸實的椅子帶來出其不意的創新演繹——既是一張椅子,亦是一件出類拔萃的藝術品。●

Dolce & Gabbana 巴洛克風格 意大利工藝

Dolce & Gabbana在米蘭設計周帶來兩個家居系列主題:DG Logo與Oro 24K。透過自家獨有的風格,演繹出Carretto Siciliano、Blu Mediterraneo、Leopardo和Zebra 4大主題,向品牌經典作致敬。

DG Logo(圖)用上其獨特的線條,為家具單品增加亮點,當中辨識度極高的DG字母,充分展現品牌的歷史和個性;Oro 24K系列(圖)則向富麗的巴洛克風格致敬,以光怪綺麗的造型和珍貴面料點綴家居系列,其中波浪紋裝飾均為手工製造,突顯意大利傳統工藝的精髓。品牌亦同時推出新生代設計師項目Gen D(圖),致力扶持時尚與家居設計領域的年輕創意人才。項目策劃人Federica Sala從世界各地選出10名當代設計新秀,讓他們深入體驗傳統意大利製造工藝的精髓,透過設計展現自己的創意。●

Anteprima 思考霓虹燈中的愛

Anteprima的創意總監Izumi Ogino深受藝術影響,她不但將時裝設計與藝術元素融合,並積極發掘和邀請來自世界各地的藝術家合作。自2007年起,她便一直支持和參與米蘭設計周,今年她便邀請來自日本的新進年輕藝術家Nami Yokoyama在品牌米蘭旗艦店舉行展覽。Nami Yokoyama認為LOVE一詞不僅擁有字典中的單一意思,而是會隨着更多人的故事而不斷擴展,她曾發起一個名為Shape of Your Words的企劃,邀請不同人寫下LOVE一詞。這次Nami Yokoyama以Izumi Ogino手寫的LOVE字作靈感,創作了一幅以霓虹燈寫成的作品,並於燈牌背後繪畫隱約可見的佈線和框架,將每個人的夢想、抱負等展現出來,讓人思考:What is Love?●

Byredo 香水為靈感裝置藝術

Byredo創立以來,一直以香氣承載和演繹記憶與情緒。品牌創始人兼創意總監Ben Gorham每年都會發起創意企劃,與不同領域創意人士合作,向品牌經典的香水致敬並帶來新視角。今年在米蘭設計周,就與尼日利亞裔美國藝術家Dozie Kanu合作,以Bal d'Afrique香水為靈感,在米蘭市中心的舊工業大樓Spazio Maiocchi內舉行特別展覽,為這款經典香水帶來新演繹。Bal d'Afrique對Ben Gorham來說甚具意義,他的父親曾在非洲旅居15年,這款香水不僅是對非洲土地與文化的歌頌,也是Gorham與父親建立聯繫的特殊方式。Dozie Kanu把Saman Archive檔案館的攝影藏品結合裝置藝術中,讓集體記憶擁有了實體形態。●

