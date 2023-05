浸大潘明倫：跨界合力育才 為藝術拓新可能

【明報專訊】科技日新月異,如何培育能追上現實需求的新苗是教育界面對的挑戰之一。香港浸會大學創意藝術學院創院院長潘明倫表示,預測未來的最佳方法為創造未來(The best way to predict the future is to invent it),培育文藝人才需跨界別合力、為藝術開拓新的可能。他強調,浸大相當重視跨學科教學,盼能培育「新」人才。