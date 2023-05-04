浸大潘明倫：跨界合力育才 為藝術拓新可能

「預測未來最佳方法為創造未來」

潘明倫在論壇形容，現時科技發展可謂「快到追唔切」，認為要以新思維評估藝術在現今時代的角色及可能，而培育文藝人才亦同理。他稱預測未來的最佳方法為創造未來，故浸大相當重視跨學科教學，希望集合不同範疇的專家建立一套新模式和研究框架，培育有能力回應未來挑戰的人才。

潘明倫指出，科技可為藝術帶來不同可能。他憶述，新冠疫情令遠在丹麥的合唱團未能來港演出，浸大團隊最終利用全像投影技術，讓兩地合唱團隔空「同台」演出，並配合多媒體裝置等，讓觀眾得到沉浸式體驗。

潘以此為例，顯示藝術創作、孕育文藝人才需各界合力，故學校提出以「跨學科」（interdiscipline）形式培訓學生，希望以此方式開放新機會予年輕人。浸大去年7月成立創意藝術學院，匯合視覺藝術院、電影及音樂學院，另與傳播學院、商學院等合作設計課程，現時有約1800名學生、70名全職教職員及138名兼職或客座教職員。

潘明倫補充，學院將於9月推出兩項跨學科新課程，包括藝術及科技文理學士（榮譽）課程，以及工商管理文學士（榮譽）（全球娛樂）課程。這兩個具特色的課程將培育能應對未來的學生，他們不僅通曉藝術文化，更掌握營商和科技知識。

（香港新坐標論壇）