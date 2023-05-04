藝文界育才 霍啟剛提3點倡廣闊思考 籲政府拋開「老思維」 政策引「文化先行」概念

中央政府在「十四五」規劃中提到支持香港發展成為「中外文化藝術交流中心」。霍啟剛就推動本港達此目標提出三大重點，包括（一）本地人才必須了解認同中華文化，並以新穎、國際認可的手法說好中國故事，並跟上中國的步伐，在法規、人才策劃等方面配合發展數字文化；（二）加快吸引世界頂尖人才、培育本地人才，以配合未來逐漸落成的博物館、文藝硬件，另要為年輕人搭建在文化界別發展的晉升階梯；以教育提升本地年輕人鑑賞、欣賞不同文化或藝術的能力；（三）透過資助計劃，讓從業員得到培訓或實習機會、與各地藝文組織合作，支持本地人士進修。

大中小劇團皆缺人 證沒規劃好人才庫

本身為立法會（體育、演藝、文化及出版界）議員的霍啟剛稱，中小劇團、大劇團甚至西九管理局近年均面對人手流失，笑言「點解（人才）好似全部走晒，但唔知道去晒邊咁」。他認為情况正反映本港就建立文化人才庫一直沒做好規劃，認為現是時候「廣闊地」思考培育藝術行政、策展、藝術融資、文化修復等不同方面的人才。霍啟剛另透露，藝發局最近獲政府撥款約9771萬元，本年將推出「新苗發展資助計劃」及「全港藝術人才見習計劃」，以培育多元藝術人才。

文創產業藍圖今夏將公布

現屆政府強調「以結果為目標」，霍啟剛認為發展藝術文化時亦要思考同一問題，惟本港自回歸以來，文化政策只着眼公平分配政府資源、場地，對目標不太清晰。他形容，本港政策未能完全配合文化藝術發展，導致業內人士若想「做多啲，行多步」，會被不同掣肘「鎖住」，認為港府應拋開老舊思維，重新思考政府在推動交流中心方面的定位。另外，本屆政府成立「文化委員會」，負責制訂「文藝創意產業發展藍圖」，身兼成員的霍啟剛稱委員會已承諾今年夏天推出藍圖。

倡批地規定設演藝場地 可從稅策締共贏

霍啟剛舉例，韓國《文化產業振興基本法》列明發展同時需「文化先行」，如電影院要有指定時數播放本土電影、改造舊城要先考慮文化保育等。他補充，港府未必需利用立法手段，但亦是時候思考政策可如何配合達至目的，如發展局批地規定要有指定地方用作建設演藝場地，又認為未來企業不能只透過企業社會責任（CSR）參與文藝發展，建議港府從稅務等政策入手，令所有參與文化藝術的持份者均有收益，為社會、企業製造「共贏」局面，以釋放高效市場。

高靜芝：港可發展百老匯式藝術旅遊

香港演藝學院友誼社委員會聯席主席高靜芝在台下發言稱，有感香港文化人才鼎盛，奈何演出場地、機會不足兩大結構性問題影響行業發展，認為港府可為中小劇團建構平台推廣作品，讓潛在觀眾了解；另希望本港能發展如美國百老匯的藝術旅遊，盼政策可支持，否則「藝團如果只能依靠資助生存就是相當不健康」。

明報記者

（香港新坐標論壇）