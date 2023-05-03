意大利精品酒莊 新派膜拜酒 滿藝術氣息

藝術家莊主 追求完美cult wine

意大利著名cult wine酒莊Bibi Graetz位於意大利中部Tuscany產區，始於2000年。本身是藝術家的莊主兼釀酒師Bibi Graetz，從未讀過葡萄種植學，憑着藝術細胞及對大自然的敏感度釀造具個人風格的葡萄酒，每款酒標亦是一幅充滿色彩的藝術畫，屬新派精品酒莊，貴精不貴多，獲獎無數，被多名國際著名酒評人點名稱讚。其中國際著名酒評人James Suckling試過Bibi Graetz旗下的王牌葡萄酒Testamatta後，曾讚歎Bibi為意大利Tuscany最頂級的膜拜酒之一，好像留着法國布爾岡Grand Cru血液的Sangiovese紅酒，更比喻這葡萄酒會令人聯想起法國布爾岡酒王Domaine de la Romanée-Conti（DRC）的La Tâche紅酒。創辦了只有20多年的新派膜拜酒莊，卻獲得國際酒評人比喻為意大利的DRC，我覺得Bibi不止是藝術家，更是一位天才釀酒師。

記得第一次試Bibi Graetz是在意大利最大型的酒展Vinitaly。會場很大，但很容易被它充滿色彩及藝術畫的展位吸引，每款酒標以不同色彩的藝術畫演繹，有別於傳統酒標，非常清新，而酒標也是Bibi的藝術作品。我覺得喝葡萄酒是一件開心的事情，看見它這色彩斑斕的藝術酒標，更加令人高興，有如感受到意大利的陽光一般。有別於其他Super Tuscan酒莊以非本土葡萄如Cabernet Sauvignon、Sauvignon Blanc等釀酒，Bibi專注以本土老樹藤演繹Tuscany酒區的風土。紅葡萄主要專注在本土葡萄Sangiovese、Colorino和Canaiolo等，白葡萄則專注在本土葡萄如Ansonica和Vermentino等，以有機方法種植，盡量減少對大自然的傷害。

除了Testamatta外，另一不可不認識的王牌酒是Colore，意思是夢想，以紅色藝術畫作酒標，我覺得代表他對這款酒的熱情如火。這是Bibi夢寐以求對本土老樹藤葡萄及風土的完美演繹，以平均約60至80年（甚至以上）老樹藤的Sangiovese、Canaiolo及Colorino葡萄混釀，是他夢想的Tuscany葡萄酒。

「玩具」葡萄酒限量900支

早前在香港跟Bibi Graetz酒莊代表Filippo Frullini會面，於3星米芝蓮意大利餐廳8 ½ Otto e Mezzo BOMBANA參加晚宴，試了6款旗下美酒，包括Casamatta Bianco 2020年、Testamatta IGT Toscana Rosso 2019年、Colore IGT Toscana Rosso 2019年、Balocchi di Colore No.8 2020年、Balocchi di Colore No.1 2020年及Balocchi di Colore No.3 2020年，配以6道菜式，遊「酒」超美妙的意大利美酒佳餚之旅。

最吸引眼球的，當然是今年首次推出市場的Balocchi di Colore系列，全球每款限量900支，Balocchi意思是玩具，全系列有3支限量版葡萄酒，代表其旗艦葡萄酒 Colore 的3款葡萄，以3個單一葡萄田的佳釀，拆解Colore的3個支柱，各具特色。

Balocchi di Colore No.1 2020年，是100% Sangiovese葡萄釀造，是Bibi Graetz爸爸的第1塊葡萄田，位於Vincigliata，酒標由大女所畫。Sangiovese葡萄是Colore的靈魂，葡萄田位於海拔250米，土壤主要為黏壤土，風土非常適合種植這葡萄，樹藤約50年。此酒陳釀於橡木桶2年才入瓶出廠，紅寶石顏色，優雅而具層次，帶紫花、新鮮紅果及亁草本植物等香氣，單寧幼滑，帶意大利黑醋、紅莓、紅車厘子、香料、紫花、礦物、甘草和乾草本植物等味道，感受到這優秀風土帶來的層次。

Balocchi di Colore No.3 2020年是100% Colorino葡萄，這是Bibi Graetz爸爸第3塊葡萄田，位於Vincigliata，酒標由三女所畫。這葡萄田就在No.1毗鄰，風土和陳釀時間相近。深一點的紅寶石顏色，單寧具結構，帶黑莓、黑布冧、紫花、香料、土壤氣息、礦物和乾草本植物等味道。Balocchi di Colore No.8 2020年是100% Canaiolo葡萄釀造，來自Bibi Graetz 最新擁有的葡萄田，位於Olmo，酒標由細仔所畫。3個子女畫的酒標代表Colore 3款重要的葡萄，很有意思。葡萄田位於海拔450米，樹藤約25至50年。此酒同樣陳釀於橡木桶2年才入瓶出廠。3款我都鍾意，但尤其喜歡No.8，紅寶石顏色，充滿花香和紅果香氣，單寧非常優雅，帶有紫花、玫瑰花、紅莓、紅車厘子、意大利黑醋、黑莓、甜香料和紅胡椒等味道，優雅而具細緻層次。

美酒配上名廚Bombana美食，當然是夢幻組合！如果要我選是晚的最喜愛組合，是黑松露意粉配上Colore IGT Toscana Rosso 2019年，這年份是Colore的20周年，亦是非常好年份，極具意義。以100% Sangiovese葡萄釀造，樹藤約70至90年，紅寶石顏色，香氣四溢，帶紫花和紅果香氣，單寧優雅，酒體具結構，帶紅莓、紅車厘子、黑莓、乾紫花、土壤氣息、意大利黑醋、乾草本植物和礦物等味道，餘韻悠長。配上Bombana大廚為我們灑上滿滿的黑松露於自家製意粉上，香氣滿瀉，紅酒再放大了黑松露的香氣，食物亦提升紅酒的乾草本植物和土壤氣息，互相輝映。

時尚釀酒師 犀牛酒標易辨認

有意大利犀牛酒莊之稱的La Spinetta，酒標有犀牛圖案很易辨認，位於意大利北部Piedmont酒區，始於1977年。意大利葡萄酒權威指南Gambero Rosso選它為2001年的年度酒莊，另外亦曾獲超過30多個三杯獎，僅次於意大利酒王Gaja酒莊，並給予三星酒莊的殊榮，可想像這新派精品酒莊的質素。國際著名酒評人Robert Parker曾經稱讚莊主兼釀酒師Giorgio Rivetti是意大利最時尚的釀酒師之一，經他釀造的葡萄酒彰顯時尚大師風範。最初由釀造單一葡萄田的Moscato d'Asti 一鳴驚人，伸延至釀造更多酒款包括Barbaresco和Barolo等，各具特色。

早前跟La Spinetta酒莊代表Luca Cigliuti會面，試了5款佳釀，包括Langhe Bianco 2019年、Piccolo Derthona Colli Tortonesi Timorasso 2021年、Ca' di Pian Barbera d'Asti Superiore 2019年、Gallina Barbaresco 2013年及Biancospino Moscato d'Asti 2022年配CIAK意大利餐廳4道菜美食。我覺得Barbaresco配搭西冷牛扒很夾，紅酒具紅寶石顏色，帶收斂的紫花和紅果香，味道帶紅莓、紫花、香料、士多啤梨、土壤氣息及礦物等，單寧幼滑而具結構，配上牛扒，原本還未完全開的紅果及紫花香氣即刻盛放。Moscato d' Asti配甜品亦互相輝映，帶出更多Moscato的熱帶水果香氣和花香，酸度夠，甜而不膩，十分出色。有機會你也試試這性價比高的犀牛酒莊葡萄酒！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳校尉勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書及清酒證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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