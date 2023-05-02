教學有辦法：關注學生情緒 訂立「健康日」 海濱行 發呆賽 提升身心靈健康

文︰陳真紀

「你看！我走了7255步！」一群來自將軍澳循道衛理小學（下稱將循）的學生，在教師及家長義工的陪同下，日前浩浩蕩蕩，從位於將軍澳南的校舍出發，前往鄰近的海濱長廊參加「海濱千人行」活動。雖然當日天公不作美，下着毛毛雨，小人兒要撐着雨傘或穿上雨衣步行，但仍然無損他們的好心情，沿途有說有笑，還互相分享手上計步器的數字，看誰最好「腳骨力」！

放下課本 放鬆心情

將循向來重視學生的精神健康，故逢周二及五均設有「330」時段，幫助學生放鬆減壓，學校更在3月30日舉行大型健康日活動，從身體健康、心理健康及靈性健康3個方向，設計不同的項目，讓學生暫時放下課本，放鬆心情，尋找適合自己提升身心靈健康的方法。

將循校長林德育指出，處理好學生的身心靈健康，他們的抗逆力自然亦加強。以「海濱千人行」為例，主要希望讓學生知道，步行也是保持身體健康的方法之一，校方亦會配合獎勵計劃，藉此鼓勵學生慢慢作出嘗試，形成運動習慣。

選擇合適紓壓方法

「怎樣處理自己的情緒，亦都有很多不同的方法，重要的是，選擇一個真正適合自己的。」林德育說，學生亦可透過「畫出健康心靈」的禪繞畫，學習靜心專注；而「自選Joyful330」環節，更有超過10種活動，包括發呆大賽、體適能、大笑瑜伽、電影院、音樂體驗、攤位遊戲等，紓解壓力。

其中發呆大賽，最為學生帶來驚喜，但亦沒有想像中般容易！參賽學生需要在指尖套上心率監察器，並在限時20分鐘內，盡量保持心跳平穩，教師會定時檢查學生的心跳，最低及最穩定者便會獲勝。「讓學生靜下心來，學習怎樣安靜、怎樣呼吸、怎樣靜坐」，林德育相信，孩子親身感受後，便可把當中所學到的竅門，融入日常生活之中，有助做好情緒管理。

此外，學校很強調家校合作，故「330健康日」也有邀請家長參與，盼能引導他們怎樣在日常生活中促進孩子的身心靈健康，例如小朋友發脾氣時，如何疏導他們的情緒。

[Happy PaMa 教得樂 第447期]