家家有禮：現金券精明歎母親節大餐

【明報專訊】母親節將至，孝順仔女當然要陪母親吃喝玩樂。置富第一城、馬鞍山廣場聯同「撲飛POPTICKET」，準備了逾4.5萬張美食現金券，總值逾100萬港元，全部以七折發售。現金券涵蓋14間人氣餐廳，只要先於「撲飛」網站購買，再到以上兩個商場換領即可。「擦餐飽」後，可逛商場兼打卡。置富Malls旗下3大商場，包括馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖及紅磡置富都會，正設置「置富Malls×吃貨恐龍 奇幻美食の旅」主題裝置，人氣角色如吃貨恐龍、富士山雷龍、吃貨動物等，分別穿上桃太郎、浦島太郎及金太郎的裝扮登場，與大家共慶歡樂節日。