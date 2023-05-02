採訪手記：冰球第一課：跌低站起來

頭盔下個個臉兒紅卜卜

其實本港學界不乏冰球支持者，甚至成立冰球隊，仁愛堂田家炳小學就是其中之一，更是全港首所建有仿真溜冰場的津貼小學。校長曾燕琼指出，溜冰講求平衡力，可以鍛煉平時少用的肌肉；亦由於同時需要控球，身體必須要有很好的協調能力。這些練習，對兒童身體發展有莫大的幫助。而在學習過程中，學生會跌倒，冰球教會他們「跌倒後要自己再次站起來」。

「台上一分鐘，台下十年功」，小學生由學習穿著齊整的冰球服裝開始，已面臨大挑戰。即使身為港隊成員的校友李晴嵐（Iris），穿上裝備也要用上10至15分鐘；對7、8歲的四年班學生來說就更加耗時，往往花上半堂時間。而且學校的仿真溜冰場在雨天操場內，冷氣欠奉，Iris單是示範已滿頭大汗。其實即使在香港冰球訓練學校這個室內冷氣場，也不難發現頭盔下的小朋友，個個臉兒都是紅卜卜，相信除了是體感上的熱，還代表着他們對冰球的「熱血」，才會如此拚命練習，不得不給他們一個讚。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第447期]