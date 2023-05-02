初階班打好基礎 再追求技術

本地有不少非牟利及私人機構，為4歲或以上小朋友提供冰球初階訓練。大部分課堂採用季度形式，如香港冰球協會在3至6月份會舉辦為期10堂的初學冰球班，對象為4至8歲不懂溜冰的新手兒童；香港冰球訓練學校亦與不同辦學團體及學校合作，為中小學策劃和舉辦冰球課程及比賽，也有與康城溜冰場合辦的TEAM ALOHAS（冰球新世代恆常課程），為5至12歲具備基礎訓練的小朋友提供持續冰球訓練，課程一般由9月開始至翌年5月底完結。

除了暑期班和私人訓練班外，沒溜冰經驗的小朋友，也可考慮TEAM ALOHAS（冰球新世代初階溜冰課程），參加以5或10堂為一單元的冰球課程，透過有趣的遊戲互動學習基本溜冰技巧，雖然課堂主要教授基本溜冰技巧，但學生亦需穿著全套冰球裝備上課。

而香港青年協會賽馬會「青年好動」體育發展計劃——冰球訓練班亦適合8至12歲初學者，家長可留意相關facebook專頁公布下期招生日期。

[Happy PaMa 教得樂 第447期]