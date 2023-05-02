冰球熱潮：培訓班趨貼地 學校設仿真冰場 投入冰球世界 培養堅毅精神

文︰顏燕雯

香港女子冰球隊成員梁翠珊（Aman）現於聖公會青衣主恩小學、香港冰球訓練學校等地方教小朋友打冰球，她笑言學冰球除了學生辛苦，家長（hockey parents）也一樣辛苦，「本地冰場始終有商業考慮，令球隊練習時間不是在大清早便是晚上10時後；加上整套裝備最便宜都要5000多元，還未計租冰場、教練費用，想更進一步，又要跟私人教練上堂，所以家長除了要花時間陪仔女，學費和裝備也要支付得起」。因此很多冰球課程都採以programme（季度）形式，每季課程為6至8個月，學費約12,000元，而租場、教練費用都包含其中；亦有些訓練機構及學校會以較相宜的價錢開辦冰球班，又讓學生借用裝備和護具，減輕家長負擔。

4歲可學 先上10多堂溜冰

Aman指冰球是一項要兼顧多方面的運動，單是溜冰也要花很多時間練習，此外揮桿的動作、個人反應、靈活度、與隊員合作等都要花上時間學習。她又說，冰球運動還有一個特別之處——速度快，因此每場比賽換人次數也多，大約在40多秒至2分鐘左右便要換人，如一隊有20人，基本上每人都有份落場，無論運動員水準如何，都要找到他的長處，讓他在隊伍裏發揮最大的功能。「學冰球能訓練小朋友平衡力和反應，同時也能協助他們衝破心理關口，單是學習要在冰上企穩，有人可能只要20分鐘，有些人則要3堂才能做到。」

一般來說，小朋友約4、5歲開始可以學打冰球，不過，初學者一般還是要先學懂溜冰，Aman說初學者首幾周可能只是不斷學習溜冰，因此心急的家長可能會問：「幾時先學得識打波？」至於何時才能真正拿起球桿打波，就要視乎學生掌握的技術程度而定，她認為一般學生大約要學習10多堂溜冰，能夠順利在冰上「來去自如」後，才有機會拿起球桿，不能一步登天。

辦校本課程 克服重重困難

一般人學冰球，都會參加由溜冰場或私人機構舉辦的冰球課程，鮮有學校能於校內提供課程。位於將軍澳的仁愛堂田家炳小學算是學界的冰球先鋒，校方於2015年設立了全港首個、亦是暫時唯一一個設於津貼小學內的仿真冰場。校長曾燕琼表示，這個仿真冰場在香港冰球訓練學校的協助下建立，目的是將冰球運動普及。仿真冰場落成後，學校亦隨之把冰球運動引入校本體育課中，不過自疫情後冰球課程亦停辦3年，今個學年才重新啟動，現時四年班或以上學生，每年可以上3次、每節70分鐘的冰球課，此校本冰球課程更曾於2017/18年獲得行政長官卓越教學獎。體育科主任周海欣說，校本冰球課程內容會根據學生進度而調節，當學生已掌握溜冰的平衡技巧，便可於其他學年學習進階知識，例如控球技術、比賽戰術等；由於本年度剛恢復冰球體育課，因此先安排各級學生學習滑行及平衡。

曾燕琼回想最初推行時，學校面對不同困難，包括教師培訓、課堂編排等，學校除了邀請香港冰球訓練學校的導師來當駐校教練，自己也派出教師考取冰球教練資格；加上開始時，家長對這運動既好奇也擔心，因為冰球是個高衝撞的運動，怕子女受傷，亦擔心要購置昂貴裝備。曾燕琼說：「有些學生最初連綁鞋帶也不會，但基於安全理由他們一定要先學懂穿好這些護具。縱使在70分鐘的課堂內，他們可能要用上30分鐘穿好裝備，但有這樣的保護，家長也更放心。」除了常規課堂，學校亦舉辦相關興趣班，務求令全校學生都有機會接觸冰球。今年為加強低年級學生的興趣，特別開設小一至小三花式溜冰隊，讓他們先體驗溜冰的樂趣，亦舉辦初小學生的溜冰興趣班，從中尋找有條件的學生加入冰球隊。

港隊女將苦練多年 靠父母支持

16歲的李晴嵐（Iris）現為香港女子冰球隊成員，剛於4月份亦有份到羅馬尼亞作賽，今年念中四的她曾是仁愛堂田家炳小學冰球隊隊員，她自三年級起便成為了冰球校隊成員，那時放學後已常常到九龍灣的溜冰場練習；升上中學後，每周有5天都要練冰球和體能，還未計參加比賽的時間。Iris說：「我一般在學校會用小息時間做功課，回家小休後，晚上便去練波，到凌晨12時後才回家睡覺。」Iris喜歡冰球的速度，認為冰球講求合作，不能只有自己一人帶波。她記得有次參與小學校際賽，離比賽完結前的30秒被換入場，她一來到便為學校進帳了一球，令原本落後的他們與對手打成平手；最後加時，她把握機會再入一球，結果反敗為勝，成為她小學生涯最難忘的一次比賽。

Iris的媽媽李太說，小朋友打冰球，家長的背後支持非常重要。「小朋友大得快，若裝備不合身便要換；如外面找教練再學，一個programme都要花萬多元，還未計出外比賽的費用呢！即使不計使費，也要每天陪她打波，我沒有上班，可以全程陪着她，打夜了，爸爸要負責接送，真是一個全家都要參與的運動。不過見她這麼辛苦都堅持，證明她很熱愛冰球，我們作為家長就只有支持，他們就可以全心全意去拼搏了！」

[Happy PaMa 教得樂 第447期]