感講你知：善意溝通化解校園衝突

不過對我而言，卻是另一番正面的體會。我曾用「夥伴」機構「JUST FEEL感講」的一套善意溝通工具，加四部曲的善意溝通技巧，以不懲不罰的方式，化解以下兩宗校園個案：

個案1：一天耗盡一瓶洗手液 背後存壓力

我有天收到校工投訴，表示有一名女生經常入洗手間洗手，一天內就把一整瓶洗手液消耗掉，該女生平日表現乖巧、操行良好，也樂於助人。可是當我問她緣由時，問了多次她也低頭沒有回應。有些事情學生是會說不出口的，為了協助她打開心扉，我就聯同社工使用「感講感受需要卡」和她作善意溝通四部曲的對話。觀察、感受、需要及請求為四部曲，意即教師聚焦在客觀描述學生的行為而非評價，同理學生行為背後的感受和需要，以及發出請求，協助學生選擇可滿足其需要的解決方法。

我問學生：「今天你用了一整瓶洗手液來洗手，當你用洗手液搓手時有什麼感受？」女生選了「放鬆」和「舒服」這兩張卡，因為手接觸到洗手液的觸感令她感到很放鬆，背後是她背負着功課和考試的莫大壓力，需要紓緩情緒。

當同理到該名女生的感受後，社工就接着找家長商量，並輔導女孩一起思考採用其他緩解壓力的方法取代頻繁洗手。我們希望借助感受卡讓學生梳理情緒，敢於說出行為背後的需要，擁抱負面情緒，有效加速教師協助他們解決問題。

個案2：師生衝突 以感受需要卡助對話

A老師多次規勸一名學生不要聊天，但該同學屢勸不聽，還在下一節課用粗言穢語說A老師的不是。我找該同學了解，但他拒絕道歉，一直嚷不公平。

我遂邀請同學與A老師一起用感受需要卡對話，分別着兩人選出數張卡，表示發生衝突時他們各自的感受和需要：老師選出「灰心」、「失望」和「憤怒」3張感受卡，以及「尊重」、「被理解」和「合作」3張需要卡；學生選出「嫉妒」、「煩躁」和「憤怒」3張感受卡，以及「自己決定」和「平等」2張需要卡。

當彼此的感受和需要呈現出來後，學生了解到老師已提醒他多次的失望和包容，而自己也不可能在應守秩序的課堂上滿足「自己決定」的需要，從而能夠平靜地從心出發向老師道歉。

學用適當方式滿足「需要」

身為一名教師，同時也是一個4歲女兒的母親，我絕對明白有時候小孩子「不聽話」，真的會令我們十分苦惱。不過透過「夥伴」機構「JUST FEEL感講」的教師培訓，我對善意溝通有更深的理解，也幫助我如何更有效地與學生和女兒溝通。善意溝通相信，我們所做的每件事都是為了滿足自己的「需要」，例如睡覺能滿足「休息」的需要，與朋友聊天能滿足「友誼」的需要。因此，當小孩子「不聽話」的時候，或許他們只是不懂得用適當的方式去滿足自己的「需要」。

我認為有效的溝通方式，不是嚴厲責備、讓孩子不敢犯錯，或循循善誘、讓他們乖乖聽話，而是用心聆聽他們的感受和需要，然後幫助他們找到恰當而又滿足到其需要的方法。鼓勵大家都嘗試多聆聽子女，以善意溝通了解他們！

上文提到我用作化解校園衝突與犯規的的「感講感受需要卡」，同樣適用與親子相處，歡迎按此了解更多：bit.ly/40E9uU2

文：楊潔婷（「感講夥伴辦學團體計劃」統籌教師、佛教慈敬學校訓導主任）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第447期]