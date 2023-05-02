讀書時節：哭成噴水池 淚水做湯底

給想哭的人一個哭的理由——《想哭就哭成一座噴水池》用可愛的畫風，勸導你想哭的話，不需要忍，只需要哭得「有技巧」！小時候，當你想哭，是不是被告誡過「一臉悲傷，這樣不好」？是不是也有被命令「不要哭！忍住眼淚」？長大後，當你想哭，會不會跟自己說「哭不能解決問題。要微笑，不要讓大家看到你便擔心」？會不會極力地嘗試想一些開心的事，然後還是憋不住了？這本書中有一條想哭的蚯蚓，故事開初，牠也正在經歷這種困境。為了勸服牠「想哭就哭成一座噴水池」，作者腦洞大開，誇張地陳述眼淚的各種用途，比如，可以哭成一座噴水池，也可以用來做意大利麵的湯底；可以混入清潔劑來擦地板；可以加入些麵粉來自製黏土……作者言之鑿鑿，似乎每種用途的效果都很不錯。

這些「技巧」能博得心情不好的讀者莞爾一笑（或者哭笑不得）。另外，繪本的圖畫色調和諧，畫風活潑，文字風格幽默風趣，敘述節奏明快跳躍，無不讓人讀後心情變好。作者諾耶蜜．沃拉是意大利人，她的作品被譯成中文的並不多，但在她的外文作品中，常常都會找到那條粉紅色的、想哭的蚯蚓身影。圖畫會說話，單是蚯蚓的形象，就幽默感十足了。那麼，即使誰都會哭，但為什麼一定要「想哭就哭成一座噴水池」呢？原來，作者在故事開始就已經告訴大家了：如果你哭了，「朋友就會圍繞在你的身邊」，就好像圍在噴水池旁一般。而且，眼淚還是「比說話的效果更好的宇宙通用的語言」，如果你哭了，大家都懂你的難過。想哭的話，你又為何苦撐硬扛，不讓大家陪伴安慰呢？

坦然接納情緒 大哭一場

流淚無助解決問題，但那是情緒的疏導。陰晴圓缺既是常態，就像天會下雨，心情的適當排解也為之必須。《想哭就哭成一座噴水池》是一本非常可愛的繪本，也是一本非常有愛的治癒之書。我把它送給一名朋友，很多很多年前，她本來是我班的學生，年月過去，她由學生變成我的朋友。成長帶來喜樂也帶來困惑，正在卡關的她，像從前曾經卡關的我們，無論如何得靠自己的努力克服困難。咬緊牙關之際，是否需要時時強忍淚水？我想用這本書告訴她：這是沒必要的。

我淚點很低，我的淚水有時像雨水，也是猝不及防的，即使沒有影響別人，卻常常因此被投以奇異的目光。但是，我還是選擇坦然地接納自己的情緒。在我想哭的時候，看了這本繪本，採用它的建議：「想哭就哭成一座噴水池」，接着也就大哭一場，當然噴水池總不能被「哭成」，我也無法用眼淚來煮意大利麵，不過，我被作者的幽默逗笑了。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第447期]