半職爸爸：孩子喜歡父母 是最神奇的奇蹟

「看着世界各地對父親悼念的許多文字、照片和回憶／我很高興地發現，一個我不知道的父親／曾在這麼多不同的地方和這麼多人共同歡笑／現在還能知道自己最喜歡的人更多的事情，我真的非常幸運／對所有帶給坂本龍一幸福的人／我衷心深表感謝／爸爸，我永遠永遠愛着你」

看完，靜默良久。父母愛子女，更多出於天性，可是，子女愛父母，以至在自己長大許多年後還愛着父母，這種感情，我無法形容，這是一種應該超越了「演化心理學」解釋範圍、無可理喻的感情。

世上沒有「英雄」

如果子女年紀還小，要父母照顧，而父母是當時孩子心目中的英雄，有能力，有愛心，給溫飽，給娛樂，給關懷，給保護，那時候孩子愛父母，應該算是很自然的事。可是，孩子年紀漸大，人生閱歷愈來愈豐富，就會慢慢明白，當日的英雄，根本就是平凡至極的凡人，甚至可能是某種主流社會意見下的失敗者。頭髮稀疏，皺紋滿臉，皮膚暗淡，面目無光，動作遲緩，反應遲頓，不聰明，不能幹，不幽默，不有趣，也不富有；還要經常擺出一副「我比你懂」、「我這是為你好」的樣子，用各種方式「好言」訓斥早就不應被無理「照顧」的成長者……這樣的父母，舉目皆是，為什麼還會有子女，真心愛着這樣的父母？

如果這些子女真心愛着那些老去的「偽英雄」，不是基於責任、信仰、傳統、文化和教條，而是出於真實而澎湃的感情，那麼，這些子女真的是人間天使！在這些已長大並已明白世情的子女眼中，父母竟然成了「自己真正喜歡的人」而不是「含辛茹苦的養育者」，這不就是世界上最難以置信的奇蹟嗎？

假如是小鳥，很多小鳥長大了，舉翅不回顧，這種現象，其實一點也不奇怪，反而十分合理。大自然的設計，不就是這樣嗎？子女長大了，遠離父母，另闢天地，成家立室，讓品種不斷繁衍。父母耗盡心力餵哺子女，是為了生物繁衍；子女遠離父母另覓安居之所，也是為了生物繁衍。

父母愛子女，合該如此，子女長大，無法愛父母，也是契合大自然倫理。中國文化中之所以重視孝道，從另一個角度看，其實正好證明了孝順父母並不是人生而有之的本能，所以才需要透過文化教育加以薰陶。

這樣的父母應該是偉人吧

對很多人來說，父母照顧子女無微不至，甚至不惜犧牲自己，這種感情是偉大的；但是，對我來說，子女長大，對父母感情仍然根深柢固，不僅偉大，而且這才是真正「不求任何回報」的感情。

能夠得到子女這樣感情的父母，應該是偉大的人吧。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第447期]