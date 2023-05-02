小學雞媽媽：如何和孩子迎接AI

台灣音樂人陳珊妮表示，早前發表的新曲並不是由她原唱，而是AI生成的擬人歌聲，她想藉小實驗探索：「若AI已能模擬原唱的一切，那麼原唱歌手、創作人的自身價值會是什麼？」

紐約市教育局全面禁止學校設備登入或使用ChatGPT，因為「這類系統只能提供快速和簡易解答，無助學生縝密思考和培養動手解決問題的能力」。

國際媒體標題都談這些：「10種最可能被AI取代的職業」、「AI會取代相當於3億個職位」……焦慮感「爆燈」。

「最可能被取代的職業」

有關AI的報道如雪片紛至，大概再遲鈍的人，也都感受到一個全新時代即將開啟。但它究竟會長成什麼模樣？將取代什麼？如何影響我們的生活、社會關係，乃至人之為人的價值？這些那些，構成一個龐大的未知，連製作AI的人也說不上來。至於一般人如我（也如你？），只能深深同理於台灣文化部政務次長王時思早前回應AI歌曲的那一句話：「對於AI智能帶來的衝擊，我們跟全人類一樣還在震撼中。」

而人生軌迹被撼動得最深的，大概不是已屆中年的我們，而是我們的下一代。

今日對職場的想像，跟孩子長大後面對的，將是徹頭徹尾兩回事——這種自覺從來都有，可是只流於紙上談兵，對於何謂「兩回事」，現實感和想像力都非常貧匱。現在，新未來終於「殺到埋身」了，焦慮的家長該如何培養孩子，怎樣為他們準備呢？我認真地看了一堆報道，可是除了大家一直都覺得重要的東西，像批判思考、自學能力、解難能力和面對挫敗的韌性等，還沒有發現關鍵的新創見。

開放胸懷應對 保持好奇心

有關面對巨變，也許親職的重點不止在於準備孩子，而是提醒自己要開放胸懷？

AI來勢洶洶，但它不是我這代人面對的第一樁新鮮事。我在1990年代投身職場，那時的行動通訊是會叫會震的小盒子；寫稿用紙筆而不是用Word；cut & paste是膠水剪刀的活兒；至於用電腦按關鍵字搜索資料更是天方夜譚——那時要親身跑進資料室，靜待當值姨姨從一排排文件櫃翻出最相關的一疊剪報。短短幾年之後，電腦、互聯網絡和流動電話便徹底翻轉了這工作流程，而那時年輕的我們也都活得好好的。

變幻原是永恆，還好應對方式也是永恆，包括開放胸懷、虛心應對、保持彈性和好奇心。而經歷較少的年輕心靈又往往比較在行。在AI翻起滔天大浪的這刻，有孩的我們也是幸運的，因為自己家中就有學習新時代的捷徑——只要我們都不破壞他們的好奇心，不介意拿下過時的框架，真心願意理解他們的選擇。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第447期]