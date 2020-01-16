教大GPS：疫下小學教師 電子評估實踐調查

有別於傳統評估，電子評核會有系統地運用不同的軟件或平台。筆者找來12所小學的48名教師，藉着個人深度訪談，發現教師會使用多樣電子評估方式和平台來評估學生，例如用Edpuzzle、Google Forms、Quizizz和Nearpod等平台佈置課前與課後練習，幫助學生預習或鞏固課堂所學；部分教師用Google Forms和Microsoft Forms設計試題，總結評估學生的學習進度；為了提升學生課堂參與度，教師亦會使用Kahoot!、Nearpod、Wordwall等較有趣味的平台，設計含有遊戲元素的練習或測驗。

進展型測驗取代總結型考試

對於不同學科、不同年級的學生，教師所運用的電子多元評估活動亦有不同。例如錄音錄影類評估方式，多用於英語和中文學科；其他評估活動如線上小組討論、同伴評估及課題研習等，多運用於高年級課堂。除了以上兩種電子評估方式外，教師還通過網上留言、社交媒體、語音、視像等多種途徑，為學生提供電子回饋。

另外，教師在線上教學多數會廣泛運用進展型評估測驗或練習。考慮到學校和家長對考試公平的擔憂，還有學生設備網路問題等因素，因此相比起總結型的考試測驗，教師們更傾向使用進展型測驗或練習，尤其是包含遊戲元素的內容，以激發學生熱情、積極地學習。

教師較少安排團體協作任務

然而，我們亦發現教師對使用電子的多元評估活動和回饋反響平平。由於受到一系列外部條件的限制，如無法現場指導學生，課堂時間縮短，以及學生不積極參與，教師們較少在其線上課堂中安排多元評估活動，尤其是一些團體協作任務，包括小組討論、同伴評估及專題研習等。另外，教師也表明還未向學生提供電子回饋做好充分準備。

在疫情時代，電子學習評估得到重新構建。政策制訂者、研究者和教師應重新思考小學課堂上電子評估的目的和過程，如開發以學習為導向的電子評估系統，在教學中嵌入電子多元評估活動策略，和幫助教師掌握電子回饋策略， 從而關注、維持和深化「新常態」下的學習。

文：詹穎（香港教育大學課程與教學學系助理教授）、曾燁（香港教育大學課程與教學學系研究助理）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第447期]