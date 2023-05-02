親子筆陣．特教樂與路：無限想像

然後，三四歲的孩子，開始扮大人，表情多多，模仿成人的語氣，又會創作情景，甚或一人分演兩角，把自己天馬行空的想像表達出來；有些情景很熟悉，有些就好像電視劇或日常生活的情節；因為小朋友喜歡把所見所聞結合幻想，盡情地演繹出來，大人們往往被逗得啼笑皆非。

人大了，規範多了，學規矩，這樣不對，那樣不好，孩子變得拘謹，學習尋找成人心目中的答案，於是言行變得小心、怕犯錯。日常生活最好不要改變太多，愈少改動，愈少問題，久而久之，創意埋沒了。

可以想像，這樣的生活剩下一個個規律化的流程；但同時，孩子愈難面對轉變，愈難適應瞬間萬變的社會。

教師按主題 設計不同體驗活動

作為教育工作者，正是要幫助學生面對未來世界。從去年創校以來，我們每月都會為學生舉辦「主題日」，當天或那一個星期，學生不會跟固有的時間表上課，教師會按主題，設計不同的體驗活動，讓學生探索、嘗試、參與、互相協作、解難，溝通及分享。教師起初最擔心的是如何讓學生接受改變，特別是一些行為較為偏執的學生，他們往往會因為未能適應新事物或流程改變而情緒波動。猶記得一名女同學，原先都能跟着活動編排參與活動，怎知道回到課室，她突然哇哇大哭起來，原來她發現喝水時間被「佔去」，水樽還是裝得滿滿的，由於她未能有效地表達，經過教師耐心的溝通下，再給她空間喝水，她才平靜下來。原來，我們看似簡單的一件事，但對於別人來說，是何其重要。

鬆獅蜥午餐是一盒蟑螂

這一年，我們安排的主題日，更加別開生面，而且更能挑戰學生的適應力。當中一個「動物日」實在超乎大家想像。原來學校的徐老師在家除了飼養貓狗外，還有一些稀有的小動物，包括2呎長的「鬆獅蜥」、「蓋勾亞守宮」、「南美角蛙」等，當他計劃帶這些小動物回校作介紹活動，大家都很期待，也擔心他如何安全地把小動物運送回校。當天很多學生及教師都很有興趣認識這幾個「新朋友」，但有些則已經被嚇得目瞪口呆。最深刻是當大家發現鬆獅蜥的午餐是一盒裝得滿滿的蟑螂——杜比亞蟑螂，簡直不能置信。我相信學生和我一樣，從沒有機會親身接觸過，感官的刺激多麼深刻，記憶特別強。

上星期剛完成的主題日——「貧窮日」，每個學生都需要學習如何運用勞動力掙取報酬，獲得資源就可做衣服取暖。教師把學生按班分組，每隊組員都需要合力運水，用一個小量杯盛水，然後走到放在最前方的大膠桶內，桶內有兩條線，一條標示「貧窮」，一條標示「富有」。過程中，你會發現學生由不大理解，到緊張得咬牙切齒，興奮大叫的歡呼聲，實在非常有趣。最破格的是當天有雷暴，籌備的教師看到了天氣預報，於是把活動由室外場地移至有蓋停車場，但萬萬想不到，停車場變成了競技場，小小的空間讓大家玩得更加投入。

我感謝這群充滿無限想像力的團隊，把大家幻想出來的點子逐一實踐，讓學生從小就在不設限的氛圍中成長，讓他們經歷更多的不可能。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第447期]