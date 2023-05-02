虛擬新世界：時裝品牌登陸元宇宙

蔡：鄒sir是電影發燒友，應該沒有錯過早前的香港電影金像獎頒獎典禮。

鄒：幾乎每屆我都擔定櫈仔準時在電視機前收看。

蔡：不知你是否同意，但我個人覺得全晚最大亮點並非誰人奪獎，而是麥浚龍（Juno）手挽黑色Gucci手袋擔任頒獎嘉賓，聽聞翌日不少人爭相仿效，在線上大曬Gucci手袋，品牌可謂大收宣傳之效。

鄒：同意，但作為科技界的人，我想多走一步，想像一下這一切發生在虛擬世界……如果當晚香港電影金像獎在元宇宙直播，Juno的虛擬人物拿着品牌的虛擬手袋，相信又有另一番有趣的炒作。

蔡：有趣！時裝品牌進軍虛擬世界，相信一定會有很意想不到的可能？

鄒：虛擬世界跟傳統時裝品牌的做法有很大分別，傳統的品牌營銷渠道包括印刷品、電視和廣播廣告等，有效地吸引大量受眾，但欠缺與消費者互動體驗，尤其很難跟年輕一代建立聯繫，箇中原因主要是年輕人看電視、看雜誌或聽廣播的時間不多。品牌想透過這傳統渠道接觸年輕人較具挑戰。創新科技，包括虛擬現實科技，是年輕一代的推動力，科技陪伴他們成長，時裝品牌登陸元宇宙令年輕人得以在虛擬世界的層面與品牌互動。

吸引年輕人在虛擬世界互動

蔡：今時不同往日，要做年輕人生意，進軍元宇宙確是不二之選。鄒sir會否可以闡述一下？

鄒：好像Roblox，正在吸引6500萬個活躍用戶體驗元宇宙，而這不僅是一款遊戲，還是以一款全新的遊戲方式，令大家可以使用不同角度體驗一個新世界。

在元宇宙中，你想成為什麼樣的人也可以，唯一的限制就是你的創造力。現時每天有超過1億玩家進入虛擬世界，他們打扮自己的avatar，和其他朋友一起在這空間遊玩，並完成一些任務。這一切都是虛擬但也是真實的。在玩家看到了表達新可能的這個世界後，他們便更願意在元宇宙中花費更多時間。

Web 3.0的潮流下，新類型的消費者將會隨之出現在元宇宙；通過利用虛擬時尚的力量，品牌藉此創造一種親臨其境的體驗，讓顧客可以試穿最流行的時裝，在虛擬商店shopping，甚至參加店內舉辦的各項活動；品牌有機會以更互動的方式吸引客戶，同時創造一種全新體驗，讓客戶感覺自己是品牌的一部分。這種聯繫可以提高客戶對品牌的忠誠度，從而帶來更高的銷售額，這絕對是創新時裝設計和時尚行業的藍海新市場。

蔡：3月底Decentraland舉辦的第二屆元宇宙時裝周活動應該是最佳例子吧。

鄒：高級時裝展從巴黎、米蘭、紐約、倫敦，到現在是在元宇宙上舉行。Decentraland和沉浸式藝術與文化平台UNXD，以及Spatial和OVER元宇宙合作，舉辦時裝騷、餘興派對、教育講座、購物和娛樂活動等，鼓勵品牌在虛擬和互動體驗中展示創新與傳統之間的聯繫。今屆主題是Future Heritage，得到超過60個品牌參與其中，包括Gucci、Adidas、Tommy Hilfiger、DKNY和Dolce&Gabbana等，是全球時尚行業的里程碑。

蔡：香港本地有同類的活動嗎？

鄒：香港有初創公司發展元宇宙時裝事業，去年成立的Virtual Touch是一個數碼時尚實驗室。創辦人KC Man稱團隊由時尚技術專家、數碼時裝設計師和視覺效果藝術家組成，目標是融合時尚和科技，將創意變為現實。該平台旨在整合供應鏈中由工廠、製造商、供應商以至服裝品牌，均能夠使用數碼資產來改變傳統的工作方式，使各持份者能夠做出準確的決策，縮短開發周期並減少浪費，為品牌及供應商提供更好的用戶體驗。

眾多例子都說明Metaverse在時裝界的地位開始慢慢上升，未來將會有更多大型活動與各時裝品牌聯乘推出，玩家進入元宇宙的虛擬人物也可以選擇不同時裝品牌，時裝元宇宙將會掀起一番龍爭虎鬥。●

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中