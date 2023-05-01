醫學滿東華：痛風消腫 不靠撲熱息痛

「天文台話過幾日會打風，唉，我肩頸和膝頭肯定會痛風發作。」

「唔使太擔心，到時先去藥房買止痛藥食吧。」

尿酸結晶引致 跟天氣無關

你有以上老年夫婦對痛風成因及藥物治療的誤解嗎？首先，痛風是一種關節炎，因血液尿酸含量過高而形成尿酸結晶體，在關節積聚所致，而非受天氣影響或吹風所致。急性痛風常於腳趾、足踝、膝蓋等關節位置發作，肩頸則甚少出現。受影響關節會紅腫，產生劇痛和灼熱感。

治療痛風發作，旨在快速緩解急性發作徵狀和縮短病程，建議病人在徵狀出現後盡快開始治療，包括讓患處休息、冰敷止痛及服藥。家中最好常備相關口服藥，就不會錯失最佳治療時機；常用口服藥物為非類固醇消炎藥（non-steroidal anti-inflammatory drugs）、秋水仙鹼（colchicine）及類固醇（steroid）。要留意的是，一般止痛藥的主要成分撲熱息痛，並非能有效處理急性痛風發作的藥物。無法使用口服藥物的病人，可選擇求醫接受類固醇肌肉或關節注射。

某天，一名痛風病人到藥房取藥，問：「痛風發作時的紅腫熱痛都已經消失，為什麼還要服降尿酸藥物？幾時可以停藥？」

痛風持續，長遠會形成痛風石並侵蝕關節，甚至積聚於身體其他部位如皮下組織及腎臟，後者會令腎功能受損，後果嚴重。因此，急性痛風徵狀消退後，某些病人仍需要服用降尿酸藥物，如：皮下組織出現痛風石，1年內頻繁發作2次或以上，X光檢查發現有關節損傷等，目標是減少復發次數和預防後遺症，提高生活質素。

初服降尿酸藥 誘發急性痛風

現時主要使用的藥物，是透過控制由嘌呤（purine）代謝分解而產生的尿酸，分別有別嘌醇（allopurinol）和非布司他（febuxostat）。使用別嘌醇前，建議病人先接受HLA-B*5801基因測試，因該基因會增加別嘌醇嚴重過敏反應的風險，包括罕見的史蒂芬強森綜合徵（Stevens-Johnson syndrome）。服食降尿酸藥物初期會誘發急性痛風，首3至6個月需和上述治療急性痛風發作的藥物一起使用。一旦開始降尿酸藥物療程，若未有醫生進一步指示，無論之後痛風有否發作均不可擅自停藥。尿酸不但可由體內自行製造，亦可從食物中攝取。因此，注意日常飲食亦可起預防急性痛風發作之效。病人應避免大魚大肉及進食高嘌呤食物，如酒精飲品、內臟、濃肉湯汁及海鮮（如貝類、蝦、蟹）等。隨着港人飲食模式日益西化，痛風也愈來愈普遍，並有年輕化趨勢。雖然痛風無法根治，但在藥物治療和飲食控制的雙管齊下，能減低復發風險。如你對以上內容有任何疑問，請向你的醫生或藥劑師查詢。

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文：邱文珊（東華三院醫療中心（北角）註冊藥劑師）