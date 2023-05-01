醫言有理：「神奇子彈」準確殺癌細胞

新代單抗改造抗體蛋白 療效更佳

單抗針對癌細胞表面的抗原蛋白，準確殺死癌細胞，因此又稱神奇子彈。新一代單抗利用新技術將抗體蛋白改造，療效更佳。把動物單抗蛋白改成人類單抗蛋白，可避免病者免疫系統排斥輸入的動物單抗。將單抗蛋白碎片化（fragmentation），可令所產生的小抗體更具入侵性，加強療效。還有新技術將兩種針對不同抗原蛋白的單抗，結合成雙標靶單抗，令抗癌T細胞與癌細胞結合，令癌細胞死亡。將毒素、藥物或輻射物加入單抗蛋白，亦可大大加強療效。

60歲陳先生全身淋巴結脹大，活組織檢查確診瀰漫性大B細胞淋巴癌（diffuse large B cell lymphoma），治療方案用抗CD20單抗利妥昔（rituximab）加化療，治癒機會高。

65歲林太同樣全身淋巴結脹大，活組織檢查確診濾泡性B細胞淋巴癌（follicular B cell lymphoma）；骨髓有癌細胞，屬四期。治療方案用新一代抗CD20單抗阿托珠單抗（obinutuzumab）加化療，療效佳。

20歲李小姐胸腔縱膈部位（mediastinum）有大腫瘤，活檢確診何傑金氏淋巴癌（Hodgkin lymphoma）；治療方案利用含毒素維多丁（vedotin）的CD30單抗本妥昔（brentuximab）加化療，治癒機會高。

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文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）