「阿基里斯」最強壯也最易斷 跟腱術後復康黃金4階段

突然加速、轉向 過度拉伸致斷裂

阿基里斯跟腱源於小腿中部，由腓腸肌和比目魚肌融合形成的跟腱（見圖），以螺旋形排列方式連接跟骨後側。螺旋形肌腱纖維讓跟腱有更好的延展度，運動時能儲存更多能量。阿基里斯跟腱主要由第一型膠原蛋白構成，肌腱內細胞主要是由腱母細胞（tenoblasts）和腱細胞（tenocytes）組成。跟腱血液供應可以簡單地分為3部分，中段由腓骨動脈供血，近端和遠端由脛後動脈供血。距離跟骨連接處約2至6厘米區域相對缺乏血液供應，故大部分傷患都在這區域發生。

跟腱斷裂（Achilles tendon rupture）通常發生在30到40歲運動員身上，男女比例為10：1。跟腱相對缺乏血液供應的中間部分（mid portion）就是大多數患者斷裂的位置。跟腱斷裂通常發生在突然加速和改變方向時，足踝關節被迫在小腿肌肉正在收縮向背屈方向移動時斷裂。根據肌腱機械性質，肌腱可以承受4%拉伸，但是當拉伸水平在4%到8%之間時，分子間的交聯會被破壞，導致膠原纖維相互滑動。如果拉伸水平超過8%，就會發生宏觀斷裂，導致跟腱斷裂。

手術治療再斷機率 比非手術低

治療跟腱斷裂，可分為手術治療和非手術治療。接受手術治療，跟腱再斷裂的風險比非手術治療低。手術治療後跟腱再斷裂的機率約2%至3%，而非手術治療跟腱再斷裂的機率約13%。然而手術治療伴隨術後併發症的風險，如傷口感染和黏連。一般而言，醫生通常建議年輕且活動水平高的患者接受手術治療，而對年長或活動水平較低的患者，推薦非手術治療。總括而言，決定採用手術或非手術治療，是基於對患者情况和期望作全面評估，才可確保選擇最合適的治療。

術後穿特製靴 固定後腳踝

手術後，患者一般可以立即完全負重，不過需要穿上特製靴，並把後腳踝固定在30°背屈位置，以避免過度牽扯跟腱。

術後0至2周，康復目標是控制發炎（紅、腫、熱、痛）。冰敷、磁療和超聲波療法是控制發炎的有效療法。

術後3至6周，患者可開始做足踝活動幅度訓練（詳見「復康運動」），例如足踝關節蹠屈運動（ankle pumps），要注意此階段踝關節還未能背屈（dorsiflexion）超過0°（見上圖）。術後7周，患者不再需要穿上特製靴，足踝關節活動幅度不受限制，復康訓練正式開始。

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文：李衍晞（物理治療師）

編輯：梁小玲

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