「老友」學與病痛共存 聚焦「做得到」事情建成就感

老友記常把「年紀大，機器壞」掛在嘴邊，數不清的慢性病纏身，疼痛困擾、精神委靡，長期抗爭下難免不安、無助、恐懼。長者學習接受疾病是生活的一部分，變得尤其重要。

老友記到底如何「與病痛共存」？身邊人又如何幫助他們重拾人生價值？

「當長者同時患上許多慢性病，很多事情都做不到的時候，就會忽略自己的存在價值。」從事長者服務20年的靈實胡平頤養院院舍經理袁麗華估計，社區內不少長者都有不同程度的負面情緒，雖未必是抑鬱症，但不開心、情緒低落等很普遍。

病痛失自理力 依賴別人變消極

當年紀漸大，每個器官都有可能出現問題。袁麗華指出，血壓高、心臟病、糖尿病等慢性病較普遍。有些長者身體較差，可能心肝脾肺腎都受影響，還有中風、認知障礙症、柏金遜症，甚至癌症等。由病症引起的痛楚，如關節痛，尤其讓人難受；若疾病還削弱自理能力，長者的心理影響就更大，「例如他平時可以照顧自己，走路、吃飯、如廁，但患病或病情惡化後，很多事情受到限制而做不到，自信心便會受打擊。需要依賴別人照顧，對他們來說是一個很大的衝擊」，心情會變得較負面消極。

多讚賞鼓勵 肯定自我價值

袁麗華認為，幫助長者紓緩一些病徵或痛楚，減少對生活的影響，能提升他們對慢性病的接受程度，更容易「與病痛共存」。要做到這一點，就要轉化他們「做不到」的想法，提醒他們把焦點放在「做得到」的事情上，這個觀念很重要。「人生不如意事，十常八九，常想一二，總有一兩件好事。我們多鼓勵、讚賞長者做到的事情、擁有的能力，他都會覺得『我還有很多事情做得到』。」照顧者亦可以嘗試幫助長者回顧人生經歷，找尋遺忘了的自我價值，例如對家庭的付出，培育子女成才，對社會貢獻等。他們從中找到存在感及成就感，肯定自己的價值，漸漸脫離負面的思想。

保留長者自主能力 慢慢食不餵飯

做好思想工作，行動上亦要配合。盡量保留長者的自主能力，令他們產生「我都不是完全依賴他人」的想法；以吃飯為例，有些長者吃得較笨拙，但照顧者不應直接餵食，應接受長者的緩慢和不乾淨，讓他慢慢進食，「給長者機會，能做多少就做多少，這樣他才會有信念，認為自己還有能力，才會有意欲去訓練；因為有些應有的能力，若不練習就會慢慢喪失」。若真的有困難，如夾不到餸菜或吃到一半感到疲累，才出手幫忙。

培養興趣 擴闊社交圈

袁麗華補充，讓長者找到娛樂或興趣，對保持正面情緒同樣重要。每個長者都有感興趣或開心的事情，例如唱歌、下棋、書法等，「讓他們覺得自己有事可做，並因此感到愉悅」；甚至透過參與不同的活動小組，擴闊社交圈子，「就算不喜歡社交的老人家，也需要有朋友，一起聊天、下棋、吃飯」。透過不同活動互相認識、相熟，避免變成隱蔽長者。

飲食作息 尋抑鬱先兆

長者最常傾訴身體不適，情緒問題則較難察覺，照顧者如何察覺他們有負面情緒，甚至抑鬱傾向？袁指出，在排除疾病影響後，可留意長者生活習慣有否出現改變，最容易察覺是食慾減退，其次需要留意睡眠質素，是否睡得不好或經常睡覺，以及失去動力，「例如長者平時早上起牀會晨運，但是現在睡到很晚都不願起牀，生活上出現轉變，這也是一個先兆」；若加上言語之間帶有埋怨，比如「我都這麼老了，就不要這麼長命」之類，就更要小心。

她提醒，要花時間和長者聊天，多關心十分重要，讓他們覺得有人疼愛自己。都市人忙碌，未必能時時刻刻陪伴長者，但關心並非用時間衡量，其實長者要求不多，亦很容易滿足，「陪伴時間不一定需要很多，有時問候一句，或陪伴他們做一些想做的事情，已經很足夠」。

文：陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]