家常便飯：芒果布甸、糖不甩 童年甜美回憶

土炮紅綠豆冰條

炎炎夏日，尤其是爸也休假在家的日子，媽會煮紅綠豆沙（爸愛吃綠豆，但媽怕寒涼，總會混合紅豆同煮），做好一大鍋放入雪櫃，午後舀一碗捧着吃，很消暑。我們偶爾會把多出來的豆沙糖水製成冰條，用模具做出來形狀像極市售冰條，只是沒有添加色素，外表啡啡的不太吸引，內裏卻是滿滿的豆，真材實料。媽說以前沒模具，她跟弟妹們乾脆把豆沙糖水倒進水杯，隨便放入用過的冰條棒就放進冰格，挑着歪歪斜斜的冰柱，也吃得很滋味。冰涼又甜甜的東西 ，不論什麼年代的孩子也不會抗拒。

七彩啫喱糖

除了紅綠豆冰條，媽會做椰汁西米露，還有啫喱杯。對，就是那種七彩顏色、帶點人工味道的啫喱，只消用熱水溶化啫喱粉，倒入半透明膠杯雪至凝固便可。在特別日子，例如學校大食會，或是孩子聚會，媽會用上不同口味做成啫喱糖，由於做法太簡單，我小時也會幫忙一起做，啫喱糖沒有成為我們長大後也喜愛的甜品，但滿載兒時回憶。

足料布甸 啖啖果肉

後來，啫喱再進化為芒果布甸，媽笑說可能是看到啫喱粉包裝盒附有食譜，便試試跟着做。買了芒果回家，至少要在室溫放個幾天待完熟，至果皮開始皺起，長出細小斑點醜醜的才夠香甜。自家製作當然不吝嗇，做6小杯布甸，至少用上6個腰芒，媽除了將果肉切粒，還會隨意剁碎果蓉混入布甸液，因此每一口布甸也夾帶着鮮芒肉。最近媽再加添一種食材——雲呢拿雪糕，做出來的布甸更添奶香、更順滑，實在太邪惡了！讓人無法抵抗 ，每晚也禁不住從房間溜出來吃一杯，很快便吃清光。

說起來，家裏做的大多是口味清爽的甜品，當作下午茶或飯後點心，孩子吃了不會撐得吃不下飯。除了以上的，還有各式中式糖水和糕點，偶爾會做海綿蛋糕，哥哥和我往時會搶着打蛋白，要打至反轉盤子放在頭上也不掉下來的程度才行，打不久手就痠了，最後還是要媽媽來收尾。叮！蛋糕焗起，客廳飄着牛油和雞蛋香氣，媽會用小碟分着一人一件，泡一壺西式紅茶，伴奶茶或檸檬茶同吃，蛋糕中心鬆軟，表面和邊緣略帶焦香，真教人懷念呢。這些家庭式little treats看似平凡，但在cafe和蛋糕店不太盛行的年代，對孩子來說已夠難忘。

爸爸自製糖不甩

另一道讓人念念不忘的甜品是糖不甩，簡簡單單，不就是糯米糰，加上花生碎和砂糖，但要在坊間找到可口的糖不甩也不易。

對糖不甩的記憶源自幼稚園，放學一步出校門便會看到小販阿姨售買糯米糍和糖不甩，一份糖不甩才五元十塊，阿姨會打開盒子，用剪刀分出一大塊糯米糰，將之放進花生砂糖池，看着阿姨揮動剪刀，發出清脆聲響，轉眼間大糰子變成小糰子們，在池中滾動沾滿花生砂糖，放入薄薄膠兜仔，插上牙籤便送到我手上，挑起來黏乎乎的，放進口中還是暖，未到家門，就會被我清掉。

然後某天，爸突然着手在家做，自己炒花生、去衣、壓碎，再混入白砂糖，又草草抓一把糯米粉，邊加水邊用手感受粉糰硬度，搓成湯圓狀煮熟便是，沒依據什麼食譜，隨意得很，吃起來卻很對味。

我曾在糖水舖吃過糖不甩，有些糯米糰不夠煙韌，有些裹上厚糖漿太甜膩，而且往往只灑上丁點兒花生碎。我總覺得吃糖不甩，就是要把糯米糰栽進花生裏，滾呀滾，每一處也沾上花生碎才夠過癮！

芒果布甸食譜

【材料】（6杯）

•腰芒……6至7個（或呂宋芒3個，足一碗果肉）

•芒果味啫喱粉……2盒

•滾水……250毫升

•凍開水……250毫升

•淡奶……150毫升

•雲呢拿雪糕……半杯

【做法】

1.芒果開邊，將果肉𠝹成小方格，用匙羹起肉

2.果肉粒足以填滿飯碗，用生果刀隨意將部分果肉剁成果蓉

3.倒出啫喱粉，注入滾水，攪拌至完全融化，再混入凍開水

4.待啫喱溶液完全冷卻，徐徐、逐少加入淡奶，充分混合

‧小貼士‧

啫喱溶液必須徹底放涼，方可加入淡奶，不然奶水較難充分混合，凝固後或會出現分層情况。

5.接着混入雪糕，最後加進芒果肉和果蓉攪勻

6.將布甸液倒入杯，蓋上保鮮膜放入雪櫃冷藏數小時至凝固

糖不甩食譜

【材料】（4人份）

•糯米粉……200克

•暖水……180毫升

•珠豆花生……100克

•砂糖……45克

【做法】

1.糯米粉先過篩。逐少注入暖水，每次加水後拌一拌糯米粉，待水分吸收後再續加，慢慢拌成粉糰

‧小貼士‧

網上不少食譜建議用暖水開粉，測試過凍水和暖水，暖水開粉做出來確實口感較好，但關鍵還是要靠手搓，只要搓夠時間，就可做出Q彈的湯圓。

2.成糰後改用手搓，反覆搓揉15分鐘。用濕布或蓋子覆蓋，靜置半小時

3.將花生平鋪焗盤上，用180℃焗15分鐘左右，間中翻動觀察，看到花生裂開兩邊便可

4.待花生攤涼，輕輕用手一撥便可去衣

5.將花生仁放入密實袋，捶打至碎。若有攪拌器，可用機器代勞

‧小貼士‧

若家中沒有焗爐，可用乾鑊小火拌炒花生，用鑊鏟不時翻動，直至外皮微焦，花生仁顏色開始轉黃便可。兩種方法比較，用焗爐烘焗較均勻，效果較佳。

6.花生碎混合砂糖，比例約為2:1，可隨個人口味調整

7.取出糯米糰，搓成一個個小湯圓

8.煮滾一鍋水，下湯圓，湯圓浮起代表熟透。撈起後裹上花生砂糖便可食用

文、圖˙ 屈曉彤

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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