【明報專訊】電影音樂大師安尼奧摩利哥尼(Ennio Morricone)於2020年離世,這陣子百老匯電影中心與意大利駐港文化處合辦「安尼奧摩利哥尼作品展」,除了放映由《星光伴我心》(Cinema Paradiso)導演基斯比湯納度(Giuseppe Tornatore)執導的紀錄片《配樂大師:Ennio》,還選映了13部由摩利哥尼配樂的電影以作紀念,當中有西部片經典《萬里狂沙萬里仇》(Once Upon a Time in the West),亦有較少機會在香港放映的《死刑台的旋律》(Sacco & Vanzetti)。