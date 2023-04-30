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2023年4月30日星期日
星期日生活
拍好電影：專訪杜琪峯 電影記錄時代 留下香港景貌和尊重
不論拍電影，又或當保安
周日話題：「香港流行文化節」 除了熱鬧，還是什麼？
打開娛樂：黑暗過後的文化榮耀？——墮坑韓劇迷看百想頒獎禮
誰人日記：西醫與涼茶（一）
什麼人訪問什麼人：全球史和區域史在今天的意義 訪歷史學家葛兆光教授
老少女之麻糬周記！
無名周記：世襲政治
開門讀書：民主化的實力和信心
創意公民：打開勞工行動的想像，我們都是師兄師姐
周日話題：政治中立？發夢乎？
Long D：（三十一）復常
放心寫作：衣櫃異境
#36 讀者來信：小野兔與面紗
阿貓阿狗：#186 護生
自吹自擂：《情慾99月》 沉船就是人生意義
對號入座：《死刑台的旋律》 痛苦是你們的勝利
家明雜感：《伊朗無熊無懼》──巴納希終於出國了
影片簡評
單元連載：香港書47
星期日文學‧以石磬清音作鈴聲——為西西追思會選誦材
{處理遺體達人}梁偉強 衝破禁忌恐懼 以尊重面對生死
家常便飯：芒果布甸、糖不甩 童年甜美回憶
去埋呢度先：中環心臟遊 跳出「教科書路線」
通識導賞：雕塑藝術中修行 朱銘去蕪存菁終化蝶
ways of seeing：崇基宿舍將拆卸重建 毛石牆透視中大建築哲學
未來城市：小陽春後 沒有然後？ 扶持新世代 港產片長拍長有
老少女之麻糬周記！
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【明報專訊】作者•Stella So
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拍好電影：專訪杜琪峯 電影記錄時代 留下香港景貌和尊重
不論拍電影，又或當保安
周日話題：「香港流行文化節」 除了熱鬧，還是什麼？
打開娛樂：黑暗過後的文化榮耀？——墮坑韓劇迷看百想頒獎禮
誰人日記：西醫與涼茶（一）
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老少女之麻糬周記！
無名周記：世襲政治
開門讀書：民主化的實力和信心
創意公民：打開勞工行動的想像，我們都是師兄師姐
周日話題：政治中立？發夢乎？
Long D：（三十一）復常
放心寫作：衣櫃異境
#36 讀者來信：小野兔與面紗
阿貓阿狗：#186 護生
自吹自擂：《情慾99月》 沉船就是人生意義
對號入座：《死刑台的旋律》 痛苦是你們的勝利
家明雜感：《伊朗無熊無懼》──巴納希終於出國了
影片簡評
單元連載：香港書47
星期日文學‧以石磬清音作鈴聲——為西西追思會選誦材
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去埋呢度先：中環心臟遊 跳出「教科書路線」
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ways of seeing：崇基宿舍將拆卸重建 毛石牆透視中大建築哲學
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