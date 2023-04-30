打開娛樂：黑暗過後的文化榮耀？——墮坑韓劇迷看百想頒獎禮

作為韓劇人生劇類別粉絲、為喜愛的劇本《我的出走日記》獲獎歡呼之際，也會疑惑究竟韓劇近年發生了什麼事，令不少人如筆者被俘虜直直跌入深坑迷陣？是Covid疫症三年坐困家中？外加Netflix大統領OTT串流平台攻陷所有人的智能電視？韓流這一波軟實力，究竟會去到幾遠？

「百想藝術大賞」與大鐘獎、青龍電影獎為韓國最具影響力的三大影視頒獎禮。已經是第59屆的「百想藝術大賞」，今年得獎的電視劇集全部都可在網絡串流平台（Netflix及Disney+等）看到，顯示韓劇的國際觀眾日多。今屆Netflix投資的《黑暗榮耀》更是大贏家，奪最佳戲劇、最佳女主角及女配角的獎項。

另奪得大賞的《非常律師禹英禑》朴恩斌，該劇由韓國頻道ENA製作，但也是獲Netflix購入在多國同日網上播放的電視劇。

賽果是Netflix 2016年進軍韓國巿場之後，對韓劇的製作產生根本變化，迎合了國際口味的收成？冷靜回顧韓劇發展如脫胎換骨的進程，又發現絕不是這麼簡單。

韓劇的煉成

韓劇在70至80年代時基本上是國家大內宣的工具，獨裁軍政府管治的總統全斗煥在80年代採用3S政策（Screen、Sports、Sex），推廣文化電影（Screen）為其一，目的是提供娛樂馴服人民，欲轉移民眾遠離政治，作品質素當然乏善可陳。韓國劇集至2000年亞洲金融風暴後，才開始在東南亞流行，即大家常笑言又是「絕症、撞車、兄妹戀」的老土劇情年代，代表作是《藍色生死戀》（2000年KBS作品）。當年日本及香港影藝文化產業仍強大，故韓劇只屬巿場一隅，影響力有限。

及至2005年的《大長今》（MBC作品），韓劇古裝劇在亞洲區內掀起另一番熱潮，甚至紅到日本，當年NHK雖然在深夜播放但收視高企，該劇更一度被喻為有助日韓文化交流。

不過，真正開始令韓劇在內容上產生質變，是當2006年tvN有線電視頻道的出現。有別三大電視台MBC、KBS、SBS傳統愛情劇或古裝劇的路線，tvN開創小品社會劇類，例如起用拍綜藝節目出身導演申元浩，拍攝文青復古風「回答吧系列」（該劇爆紅後成為韓劇經典入門ABC系列），今年百想大賞電影部最佳男演員柳俊烈，便是因拍攝請回答吧系列而受注目。隨着更多電視台湧現、韓劇的內容日漸多元；該台2016年推出《未生》開創職場生態劇、同年《Signal》開純推理偵探劇、2018年《我的大叔》更是人生劇佳作。

2011年另一有線頻道JTBC開播，令電視頻道競爭白熱化，令韓劇製作操練及內容儲下更多「彈藥」，如表面是愛情劇實講腦退化故事的《耀眼》（2019年），至今年百想中獲得最佳劇本的《我的出走日記》，即以日復一日上班族、面對人生虛空困境、尋找解脫的人生劇類。這些恍如藝術中心哲學電影內容，現會在主流平台播放，打準城巿人故事，殺出另一巿場空間及維度。

疫下企隱串流平台 開拓國際巿場

有線電台頻道及製作在過往十年大量湧現，為韓劇大爆紅打下基礎，觀乎百想今屆賽果與Netflix未進入韓國巿場的2016年賽果可見，2016是本地有線頻道打出的一片天（見表），而今年即是本地頻道與OTT串流平台平分春色，串流平台投資作品開始企穩的階段。

不過，Netflix打入韓國締結合作曾遇波折，那些年早着先機的OTT平台，其實是中國百度旗下的愛奇藝，2016年播放大紅的《太陽的後裔》正是愛奇藝投資的作品，開拍前以3100萬港元買入16集的中韓同步公映播放權，因此令該劇有資源成為首套「先拍後播」的韓劇，助製作團隊免去邊播邊寫邊拍的模式，提升質素。不過，中韓關係因為韓國在「薩德」導彈防禦系統處理而陷入緊張，觸發2016年中國發出「限韓令」，兩地經貿以至影藝文化合作，大幅停頓。以輸出文化經濟產業定位的韓劇，當年經營海外發展的算盤亦大受影響，而在此年，韓劇遇上Netflix。

據曾任職韓電視台、負責海外銷售韓劇的宋曉智在《我把韓劇賣到全世界》一書中提到，Netflix在2016年初到韓國難以立足，受電視台電訊商阻擋；至2018年終找到一個與電訊商及智能電視IPTV合作計劃，在電視中預載Netflix，確保了觀眾群，「是Netflix正式登陸韓國第一個訊號彈」，再觸發其後合作拍劇契機，韓劇因此真正全面進入各國，甚至非洲人家中的電視，《魷魚遊戲》成為第一個賣到非洲播放的韓國影視作品。

在智能電影及串流平台成熟普及之際，備戰十年的韓劇可謂「食正條水」，疫症期間歐美影藝亦要停工，各國人士疫症期間在家中苦困之際，輕易在遙控電腦按個掣，接觸海量的多元化韓劇。去年《魷魚遊戲》已在美國艾美獎獲6個獎項。

韓流韓劇走進國際大舞台已是不爭的事實，製作規模日趨強大，內容及深度亦開始愈趨廣闊。始終軍政府獨裁黑暗年代已過去，走上民主社會道路的韓國，製作人可坦然面對國家的過去，拍攝歷史敏感時期至社會問題劇集。

近年以星級製作班底拍攝《陽光先生》（製作費達2億港元）、罕有觸及朝鮮王朝末年、獨立運動背景的愛情故事；《黑暗榮耀》毫不掩飾以學校霸凌問題作題旨，並取得大成功，上月連續兩周時間是Netflix平台上收看量最高節目，由印度到阿根廷，在全球90多個國家幾乎都雄霸榜首。

相比起來，韓劇製作費始終仍遠低於歐美劇，如《王冠》（The Crown）每集約1000萬美元）、《怪奇物語》（Stranger Things）每集約800萬美元，無怪乎Netflix聯席行政總裁薩蘭多斯（Ted Sarandos）上周與訪美的韓國總統尹錫悅會晤後，公布未來4年內會在韓國投資25億美元在韓劇、電影等節目。

說到這裏，韓國文化軟實力，由電視手機跳到去議會，韓迷要由娛樂版睇到新聞版，防彈少年團BTS已唱跳演說去到聯合國，尹錫悅近日訪美更在白宮粉墨登場，彈結他唱American Pie，韓流這個旋風捲下去，可能分分鐘強勁過韓劇的劇情。

文˙飛力士

編輯•王素怡

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