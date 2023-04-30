遠在意大利小城烏甸尼，剛結束的影展放映了多部香港電影，本身與影業有淵源並已移居英國的奇夫，在彼邦喜與香港電影再相逢，更把握機會邀約出席影展擔任焦點影人的杜琪峯做訪問，談新舊傳承，也談到杜Sir自己的作品創作的心路歷程和與香港的關係。下周接續有其他參展影人訪問。

回說香港，記者影完擠戲院，又為黃金周跑去廣東道，看看遊客有沒有擠成水泄不通，又或者，卻竟是水靜鵝飛。邏輯上，勞動節應該是先於黃金周的，勞動人民才是節日的主體。在五一勞動節前夕，由程展緯及余在思聯同理大設計系同學主理的「創意公民」進入最後高潮，班中所有同學都真正投入了保安工作！用漫畫對白的手法說，從此他們便有了保安的血肉，眼睛也能夠看見彼此的靈魂。在今期這最後一章裏，他們記下了這趟旅程和體會。

不論拍電影，又或當保安，都可以不斷用想像打開新天，to be or not to be.

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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