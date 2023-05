拍好電影：專訪杜琪峯 電影記錄時代 留下香港景貌和尊重

【明報專訊】烏甸尼主辦的遠東電影節(Far East Film Festival),今年來到第25屆。從意大利一個小城市開始的小規模節日,慢慢成為歐洲大陸上傳遞亞洲電影的一個重要樞紐,尤其集中選播香港電影,可算是一個小小的奇蹟。過去一年,港產片也幾乎奇蹟地反彈,誠如大會場刊所說,不單「Hong Kong filmmaking was reborn」,而且「get back at its feet and taste greater success」。適值電影節的四分一世紀紀念,大會邀請了杜琪峯(杜Sir)導演出席,並選播他三部作品:《文雀》(2008)、《奪命金》(2011)、《華麗上班族》(2015),目的是讓觀眾透過杜氏在槍戰、黑幫類型片之外的作品,一方面回顧他的創作寬度,同時也側面反映香港過去25年的社會變遷。筆者是本屆電影節參賽作品《全個世界都有電話》的聯合出品人,有幸前往意大利出席盛會,並且在大會即場得到杜Sir應允接受專訪,一談他對遠東電影節以至香港電影這25年所經歷的轉變,同時分享這幾部舊作的創作意念和場景選取,從而再帶出他對香港電影未來發展以至台前幕後傳承的看法。