e新品：Nothing透明耳機2代 個人化降噪

至於Nothing Ear (2)的音質，它支援高解析音訊，能表現出恍如錄音室的原聲音樂；配備LHDC 5.0轉碼器技術，則能以每秒1Mbps的速度傳輸高達24bit/192kHz頻率的聲音格式，從而提升無線音質。耳機採用獨特的雙腔體設計，重新設計的11.6毫米可自訂式單體，振膜採用聚氨酯和石墨烯混合製成，使低頻率更純淨強勁，高頻率更纖細。雙腔體設計還可以使聲音傳入耳朵時的空間更大，氣流更順暢，音質更清晰。Nothing Ear (2)具有雙重連線功能，可以同時與兩個裝置保持連線，並無縫切換音樂和接聽來電。

售價：$1199

網址：hk.nothing.tech

文：JJ