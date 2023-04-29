Leica 6030萬像素M系黑白大師

【明報專訊】今時今日，只能拍攝黑白照的相機會有人買嗎？Leica的黑白機出了一部又一部，便證明了絕對有市場。新推出的Leica M11 Monochrom是M11的姊妹機，3倍解析度的全片幅黑白感光元件擁有6030萬高像素，噪點水平極低，讓攝影師聚焦於光影構圖，呈現最純粹的黑白圖像。相機支援DNG或JPEG格式的原始檔，提供多種解析度和ISO感光範圍選擇。機身內置256 GB內存空間，而且同時支援藍牙和USB-C，可輕鬆連接Leica FOTOS應用程式來後製相片。