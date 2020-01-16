電影模式玩格調 省後製工夫 Sony 483克全片幅拍vlog神器

單看Sony ZV-E1機身，大家或覺得似曾相識。事實上品牌已推出過幾部格局相近的拍vlog相機，包括1吋感光元件的ZV-1、APS-C感光元件的ZV-E10，以及今次全片幅的ZV-E1。ZV-E1淨機連電池重483克，比之前以輕便為賣點的Sony A7C（509克）更要輕，特別適合既追求輕便，又對畫質有相當要求的拍攝製作，例如旅行vlog。

低像素高感光 15+級動態範圍

Sony數年前推出過被譽為「拍片機王」的A7SIII，今趟ZV-E1也擁有相若規格：有效像素1210萬，低像素換來高感光表現，靜止圖像的ISO擴展範圍為40至409,600，影片則為80至409,600。新一代BIONZ XR影像處理引擎，性能比上一代提升8倍，顯著加強靈敏度、漸變渲染、色彩還原、低噪表現等。ZV-E1能以10 bit 4:2:2格式錄製高質素的4K影片，最高拍攝4K 60p，並能透過Creators' Cloud提升至4K 120p，獲得流暢的5倍慢動作影像。而多達15+級動態範圍，讓用家能在各種光暗環境下捕捉自然影像，而不會失去高光或陰影細節。

對於後製苦手或懶人來說，ZV-E1的Cinematic Vlog功能便十分實用。用家可選擇不同的looks和moods效果來調節畫面色調和人像膚色，也可決定主體之間自動對焦切換的速度，配合寬銀幕長寬比（2.35:1）及在影像上下方加入黑色條紋，即時拍出電影感十足的效果。

Sony的對焦系統向來可靠，除了追眼追車追動物之外，今次新機更特別加強AI應用。例如運用主體形態數據來學習識別動作，藉着估算人體姿勢，從而分析身體、頭部和眼睛的位置，即使拍攝對象背對着鏡頭也能夠鎖定及追蹤。AI系統甚至能區分不同姿勢的多個人物，即使在最複雜的畫面中仍能實現可靠的追焦。相機亦配備多面孔識別功能，在拍攝團體照時自動調整散景，確保識別出來的不同面孔都對焦。

主體置中 呼吸補償對焦平滑

另一項新功能是人工智能影片自動取景，效果像是手機視像會議的人物置中功能。AI識別主體後自動裁剪畫面，讓主體保持在畫面正中間，即使主體不停走動亦毋須移動相機，AI會順暢地不斷調整構圖，非常適合拍攝採訪、音樂表演、烹飪等題材，以及是「自導自演」的YouTuber。呼吸補償功能則可抑制圖像偏移，保持視角一致，實現平滑的對焦效果。

防震方面，ZV-E1內置穩定單元和陀螺儀感應器，加上經過改良的演算法，達至5級穩定效果。相機的「動態主動模式圖像穩定」功能還能結合AI的主體識別技術，在手持拍攝過程中，自動將主體平穩地保持在畫面中央，讓拍攝者不用分心構圖，全力做好影片內容，難怪不少YouTuber稱之為新一代拍vlog神器。

■Sony ZV-E1規格

感光元件：1210萬像素全片幅背照式 Exmor R CMOS

屏幕：3吋側翻式觸控LCD

ISO：40至409,600（擴展）

儲存：SD卡

快門：1/8000s-30s

連拍：10fps

對焦點：425個（快速混合式自動對焦）

電量：約570張相片或140分鐘影片

其他：藍牙4.2、USB Type C、HDMI、3.5mm耳機插口、Mic-in

體積（淨機）：121×71.9×54.3mm

重量（淨機連電池）：約483g

售價：$16,990（淨機）／$19,490（機身連28-60mm變焦鏡頭）

查詢：2833 5129

文：JJ

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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