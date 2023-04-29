陪毛孩坐飛船 扮靚歎美食 登陸汪星球 執行玩樂任務

將軍澳The LOHAS康城有新開寵物美容café大玩太空概念，讓毛孩吃飽飽之餘，還提供一站式美容「扮靚靚」服務。各位汪星人，是時候登上太空船返回汪星球，好好放鬆一下！

寵物用品及美容店品牌Whiskers N Paws，從鴨脷洲本店開始，一直提供一站式寵物服務，最近伙拍知名精品咖啡烘焙品牌Cupping Room Coffee Roasters，開設寵物美容café Cups N Paws，提供購物、餐飲及寵物美容服務，並定期舉辦不同工作坊及音樂活動，實行人狗同樂。

挑選「登陸」音樂燈效 過癮打卡

店內以太空及寵物星球為設計主題，進入店內，主人可放心解開牽繩，讓毛孩隨意走動，兩個入口均有玻璃門阻隔。室內佔地約2500平方呎，足夠毛孩們跑跑跳跳。要說店內最搶眼的，必然是太空船造型的美容室，寵主可透過圓形窗戶及窗台，邊品嘗咖啡邊留意毛孩動態。毛孩在梳洗及美容後會經由太空船隧道返回café，主人可預先選好背景、燈效及音樂，待「見主心切」的毛孩步出機艙，便是最佳打卡時機。

之所以有此概念，純因創辦人Vada Chung認為，寵物就像從太空來的高等生物，利用牠們的智慧傳播愛與包容的信息，讓人類彼此關係更接近。Vada自言小時候內向孤單，因接觸動物後建立起膽量及自信，才開始與別人有更多聯繫接觸。她深信小動物會為人類帶來更好的改變，「Eat Pet Love」就是店舖的座右銘，「隨着世界經歷許多變化，人與人之間漸感疏離，我們希望幫助建立一個充滿活力的社區，讓所有人都更富有同情心及和諧」。眼見店內主人們互相交流，與毛孩打成一片，即使偶爾發生特別狀况如毛孩嘔吐或有衝撞，大家亦會互相幫忙。

狗狗享太空餐 寵主歎澳洲美食

毛孩「扮靚靚」後，可享用由Cupping Room團隊準備的狗狗專屬餐單，包括2款開心太空餐、太空漢堡、太空冬甩及太空狗狗雪糕，還有餅乾小食，全部無添加防腐劑、化學添加劑及人造色素。其中開心太空餐可選擇南瓜雞肉、薯仔牛肉或三文魚蘑菇，配上炸雞肉，以及用牛肝、雞肉製作的「朱古力曲奇」與零食，造型與人類吃的曲奇零食類似，還印有太空船、星球、外星人圖案，完美貼合汪星概念。

Cupping Room行政總廚Ivan Chan表示，製作寵物食品有不少東西需要注意，例如為免令狗狗慢性中毒或腸胃敏感等，他們設計餐單時調查了大量數據，亦尋求寵物專業人士的意見；食材選用泰國無添加激素肉類，太空漢堡則用上有機蔬菜，如薯仔、甘筍，亦混合了肉桂粉、車打芝士及麥皮等，分量足夠大犬或細犬食用。

至於寵物主人的菜單，主食和小食以融合澳洲菜特色為主，主打招牌牛油果雞肉吐司、無花果榛子吐司、鮮果燕麥、法式西多士、素食漢堡等，並以本地及可持續發展食材製作。Ivan指菜單以素菜為主，「澳洲人非常重視早午餐，要攝取豐富營養；加上當地盛產蔬果農產，素食風氣盛行，因此菜單上除了新鮮水果，還融入有營穀物類」，飽肚之餘，亦適合現今流行的輕怡元素。

選購各地玩具零食 滿載而歸

店內亦設寵物用品零售區，包括寵物零食、玩具、狗糧、寵物美容及保健產品等，從世界各地蒐羅而來，旨在讓毛孩吃得放心，玩得開心。售賣的寵物零食主要利用100%全天然材料製成，不加入防腐劑及添加劑；另包括一系列有機、無穀物配方及可持續發展的狗糧，以及無毒素和耐用物料製作的啃咬玩具，令寵主與毛孩愉快交流。

■Whiskers N Paws

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓358號舖

查詢：2558 0800

註：寵物美容須預約，收費視乎品種與大小

文：陳真紀

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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