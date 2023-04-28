鋼琴天才 首推國際專輯 張緯晴音樂路由塞到通

對於音樂家來說，除了比賽，音樂會和錄音是兩大舞台。電影Tár裏面的Cate Blanchett，角色設定為首屈一指的指揮大師，為唱片拍封套照片也一樣隆重其事。而張緯晴的新唱片，唱片公司是DECCA Records，這四平八穩的5個英文字母對她來說也可謂夢想成真：「由細到大，很早就開始聽和買不同的CD，都接觸到不同的Label（唱片公司），所以很榮幸可以在DECCA有自己的名。其實之前也沒有怎麼想過可以發生，這是我事業上很重要的一步。」

出道20年 歷盡高低

張緯晴從當年的音樂神童，轉眼踏入3字頭。這個年齡對於一個音樂家來說，當然還是年輕得很。今時今日仍然叱咤古典樂壇的鋼琴家，像Martha Argerich就超過80歲了，內田光子也有74歲。很多音樂家的生涯都開始得早（畢竟差不多300年前的莫扎特也把標準定得太高），那些被稱為神童（prodigy）的音樂家，往往真的幾歲就踏上舞台，一直演到70、80歲。巴倫邦（Daniel Barenboim）當年7歲就登台，到現在80歲仍然馳騁音樂廳。

對於一般30出頭的人來說，事業大概開始扎根起飛，但對張緯晴來說已是不短的生涯（年紀輕輕已出道差不多20年，對旁人來說都是一種漫長），裏頭當然經歷過無數高低。像看以前的訪問和報道，就知道張緯晴在2005年的時候去俄羅斯演出，但未演出就大病，甫下飛機即送到當地醫院的深切治療部。現在再回顧一下自己的音樂生涯，還經歷了什麼的重要時刻（critical juncture）？

活在當下 享受音樂

「應該是2017年Cliburn（比賽）的時候，是一個很大的轉捩點。在Cliburn之前，無論是其他的比賽，或在彈琴的時候，甚至是整個心理狀態，都不順暢，總是有種塞住的感覺。因為當時所面對的，是很多比賽都入不到圍，而這當然不會有人談及。到進入Cliburn之後，也不知道是什麼原因，就好像有一下click的感覺，通了，覺得這不是一個比賽，而是一個大家都一起分享的festival。或是自己由細到大都會看Cliburn比賽的DVD、紀錄片；到自己能夠入圍，成為30個成功入圍的其中之一，那一刻真的很感動、感恩。我覺得是第一次真正感受到be in the moment的感覺。」在YouTube裏，可以找到張緯晴在不同比賽的片段，比較一下，也真的看到她在Cliburn的「通」和享受。

忠於本心 堅毅前行

音樂家是漫長的事業，當中的專注和投入，大概就像是小津安二郎所說「我是賣豆腐的，所以我只做豆腐」的匠人精神；但換過來說，也意味着有更大可能迷失，特別是於未成年之際就已經選擇了自己一輩子投身的職業，這是個難以想像的決定。「我未試過get lost到覺得自己做錯決定。當然有時候會感到氣餒，或覺得很辛苦，但都會咬緊牙關堅持。我是一個比較容易忘記這些struggle的人，我想應該是一種好事，可以一直向前。」

「長大之後，無論是眼界的擴闊，或是經歷各種生離死別之後，對於自己所做的一切都有不同的看法。當然，我自己在做的事是重要的，但對這個世界來說，又有多重要？沒有我又有什麼分別？我只是這個世界的一部分，我繼續做我喜歡的事、做我覺得自己需要做的事，但不會把自己看得那麼重要。那些所謂的不開心或氣餒，也就沒什麼大不了。」

作為一個香港音樂家，在香港以音樂為業，其實不簡單。「在美國讀書的時候，我的同學很多仍然是active的鋼琴家，但在香港就很少了。在香港，音樂家是很難單靠表演而維持生活，所以不少人都為了生活而慢慢改變以教學為主，但自然就少了練琴、少了表演。我自己也有教琴，但同時我也用盡了自己所有的時間。我一定要每天都把琴練好，大概每天都是朝早10點開始到大概下午2點，然後就開始教琴，教2、3小時。我是個很有規律的人。」

在訪問最後，我忍不住問張緯晴一個有關「政治」的問題：如果有機會向政府提一些政策建議，希望政府可以做些什麼？她說：「可不可以不只有第四台（香港電台）播古典音樂？」文化推廣，關乎教育，也就自然關乎政府的支持。香港要發展成「中外文化藝術交流中心」，談何容易。

文：亞然

編輯：文顥孜