炮台山玩到數碼港 山路兜風 陽光下賞畫睇戲

自駕遊今期回歸港島，從炮台山玩到數碼港，特意不走香港仔隧道，由銅鑼灣經山路駛入黃竹坑，路線不難走，節目豐富，可按個人興趣組合行程。

第1站：防波堤躺平曬太陽 擁抱360°維港

今次自駕遊選在炮台山的東岸公園主題區起步，計劃先到海邊曬日光浴。雖然公園附近的威非路道設有停車咪表，但車位非常有限，碰上無位，就得兜一大圈才可駛入公園旁、屈臣道的停車場（時租$25），所以想省事的話，可直接泊入停車場。

東岸公園主題區的第一期及第一期甲先後在2021及2022年開放，面積約1.1公頃，海濱長廊長約425米，遠眺對岸尖東一帶，由香港文化中心至紅磡海濱廣場的景色一覽無遺。園區內擺放了不少藝術裝置，例如以窗框為設計概念的黃色欄杆等，打卡一流。鎮園之寶當數維港內首條正式向公眾開放、長約100米的防波堤，走到末端可欣賞近乎360度的維港海景。防波堤上有一座外形猶如風帆的建築物，它的真身原來是中環灣仔繞道排風口。園區內設有大量躺椅，天氣好的話，記得好好利用這個空間迎風觀浪，或放鬆躺平讓陽光洗滌疲累心靈。●

第2站：山中坐船仔 約會LINE FRIENDS

看完海，想更近距離玩水，就要去下一個景點——黃泥涌水塘公園。駕車駛出停車場後，可經屈臣道、威非路道、興發街、永興街、英皇道，左轉進入銅鑼灣道，並在大坑福德古廟前燈位右轉上橋，經銅鑼灣徑轉入大坑道。沿大坑道駛到尾，左轉入黃泥涌峽道，並在香港木球會停車場旁右轉入大潭水塘道，就可駛入黃泥涌水塘公園（雅柏苑）停車場（首2小時每30分鐘$10起），全長約7公里，車程約20分鐘。

黃泥涌水塘建於1899年，原本用作大潭水塘群以外的輔助水源，不過由於儲水量低、維修成本高，所以當局於1986年將水塘改劃為水上活動公園，供遊人玩小艇或水上單車。現時水塘共有3項歷史建築被列為法定古蹟，包括石砌水壩、水掣房及溢流口。雖然在山中水塘划艇頗有噱頭，不過，租艇服務曾在2017年情人節結業，直至2021年尾才重新開放，改為出租水上腳踏船。新的營運者特別添置了多艘有韓國LINE FRIENDS頭像的小船，增加吸引力。●

營業日期：周三至日

收費：平日（2小時）2人船$160、4人船$200；周六、日及公眾假期（40分鐘）2人船$130、4人船$180

WhatsApp預約：4603 8280

第3站：非洲菜配靚咖啡 飯後散步觀塗鴉

玩完小船，是時候補充體力，下一站到黃竹坑工廈區歎非洲菜；飯後可在區內散步，跟多幅大型街頭壁畫打卡。駛出停車場後，經大潭水塘道、黃泥涌峽道右轉入深水灣道，再於迴旋處第2個出口駛入南風道，經黃竹坑道左轉入香葉道，便可將車駛入香葉道41號的地下停車場（時租$22）。全長約4.5公里，車程約10分鐘。

Africa Coffee and Tea位於大廈的15樓，選擇靠窗位置，可遠眺深灣遊艇會風景。今次點了South African Baked Chicken Thigh，烤雞以酸辣peri peri醬汁調味，與薑黃印度香米及紅蘿蔔、秋葵等配菜放在一起，無論視覺或味覺上都很開胃。餐廳另一賣點是採用非洲咖啡豆冲製咖啡，帶有濃郁醇厚的香味。

雖身處黃竹坑工廈區，但在香葉道、業發街一帶的工廈外牆有不少塗鴉藝術，適合在飯後漫步參觀。現時大部分街頭塗鴉都創作於2017年HKwalls街頭文化藝術節，例如由西班牙藝術家Spok創作的一幅藍龍纏手巨型壁畫，其後本地藝術家Bao Ho又在旁邊創作了以阻止非法販賣野生動植物為主題的作品。因參與的藝術家眾多，所以創作風格多元，讓人眼前一亮。●

Africa Coffee and Tea

網址：www.africacoffeeandtea.com

第4站：數碼港坐草地免費睇好戲 激玩VR槍戰

自駕遊最後一站，來到數碼港商場睇戶外電影。由停車場左轉駛出香葉道，轉入黃竹坑道，之後沿香港仔海傍道、石排灣道、薄扶林道、域多利道左轉入數碼港道，就到達數碼港停車場（時租$22）。全程約5.3公里，車程約10分鐘。每逢周六、日下午3時，數碼港2座4樓的數碼廣場都有戶外電影欣賞會，免費播放Marvel Studio、Pixar、迪士尼、Sony及21st Century Fox等經典電影，主辦方會提前在商場的facebook專頁（fb：arcade.cyberport）公布戲碼。到訪當日，見到多個家庭帶備露營帳幕、摺疊式桌椅到場，一邊野餐一邊等待電影播放。

除了睇戲，位於商場的室內電子嘉年華X Digi Park亦是必到之處。玩家只要購買代幣（每個$10），即可挑戰場內多款VR虛擬實境電腦遊戲及模擬賽車遊戲；收費以時間計，所以就算不擅長打機，也毋須擔心因打得差而極速game over。以1樓的VR射擊遊戲為例，3個代幣（即$30）就可以玩足兩局（每局約6分鐘）。而在底層的Virtuix Omni虛擬槍戰遊戲（$100/20分鐘）就更先進，玩家不單要戴上VR頭罩，還要穿上特製的遊戲鞋，並以安全保護腰帶固定在圓盤底座上，之後便可用雙腳控制角色在遊戲世界內跑動。雖然特製鞋的鞋底很滑，但在腰帶的承托下，玩家不用擔心會跣低，可以放心走位射擊。

睇完戲或打完機，也毋須急於離開，因為數碼港海濱長廊是港島區觀賞日落的最佳地點之一，加上在商場消費滿$400就有4小時免費泊車優惠，所以如時間許可，不妨欣賞完夕陽才踏上歸途。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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