local mode：設計師Kev Yiu 回憶「機舖」情懷 迷幻色彩 未來科幻感設計

一如很多著名的時裝設計師，Kev Yiu在年幼時已對時裝擁有濃厚的興趣，他回憶：「小時候只喜歡做兩件事，一是畫公仔，二是欣賞女裝衫，記得12歲時，更買了一部99元的縫紉機，嘗試給妹妹做衫。」隨後年長一點到英國讀書，Kev自然順着自己的興趣挑選學科，「那時候，導師跟我說單純畫畫的話，可能未能發揮我的專長，他見我的手工藝不錯，便鼓勵我修讀時裝學系」。

追尋夢想 創立個人同名品牌

首次認識Kev Yiu的名字，是出自他手筆、經華特迪士尼公司官方授權的「迪士尼公主系列」（Disney Princess Collection by Sennet Frères）的禮服和婚紗系列（圖），當中的多個「公主look」造型，用上柔美的輕紗配搭誇張的裙襬，極具童話氣息，予人深刻印象。大眾對Kev Yiu的認識，亦很自然會把他定為「婚紗、晚禮服設計師」，究竟這是不是他刻意想走的路線？「因為讀書時，專注學習矯形內衣設計，畢業後，我只有兩條路可以選擇，一是做婚紗晚裝、二是做內衣，不過，如果男生去設計內衣褲，可能創作路線會太窄吧！所以最終便選擇了設計婚紗及晚裝。」雖然Kev憑着筆下的華麗衣裳而逐漸讓人認識，不過，他卻未有原地踏步，而是逐步去追尋自己的夢想——創立個人同名品牌Kev Yiu。

曾擔任百年品牌Sennet Frères首席創意及設計總監的Kev，未有滿足於這些讓很多人夢寐以求的頭銜，他表示：「過去15年以來，我也是stay behind（在幕後），在其他的品牌背後擔任一個設計師的角色，沒有用過自己的名字去做任何東西，只能秉承那個brand的理念去創作，未能做出自身觀點出發的設計。」

遊戲機中心 香港獨有美學

當Kev創作個人品牌首個2023春夏時裝系列時，便刻意用上了一個「很personal」的經驗，靈感源於他小時候流連於父母開設的遊戲機中心時的種種觀察與印象。「香港的遊戲機中心跟外國的很不一樣，只限16歲以上人士進入，是一個很反叛的地方，當中嘈吵的環境、煙味，甚至乎粗言穢語都充滿香港獨有的美學，亦代表着一眾80、90後的成長￼。」系列便用上了迷幻色彩與閃爍元素，大玩retro futuristic感覺，Kev解釋：「我們80、90後，小時候看宇宙的感覺，跟現在的很不一樣。」那麼充滿未來科幻感的圖案設計，確實令人會心微笑。

刺繡帶有一份情感

細看Kev的創作，不難發現他尤其着重刺繡工藝。「刺繡工藝與印製一匹布很不一樣，前者總帶有一份情感。每當設計一個刺繡圖案時，可能做起後的效果會變得不一樣，要多次更改才能做出想要的視效，釘珠工藝是一個充滿感情的步驟。」經常親手縫製服裝的Kev表示：「我總希望把這份透過傳統工藝表達對時裝的熱誠，投放在自己的設計中。」●

品牌名稱：Kev Yiu

成立日期：2022年8月

品牌概念：主打潮流服飾、婚紗晚裝，令每一個人都能夠發掘自己獨特的美。

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 □男 年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 □網店 □ig store □直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 □內地 □其他 備註：

查詢：Kev Yiu 9222 4243（中環店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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