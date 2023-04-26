咖啡店化身動物園 藝術家創作動物狂想曲

咖啡店林立的深水埗，各有特色，當中的Whatever. Coffee不只賣啡，還經常舉辦各式各樣展覽。最近店舖與12名本地藝術家合作，將Art與Animal連結，策劃一場別開生面的「ArtNimal展覽」。展覽分為3個部分，主題包括特別為貓奴而設的「貓之印記」，探討動物與人類關係的「動物與我」及展現動物獨特美態的「生物圖鑑」，以畫作擴闊大眾對動物的想像。

「既然動物和人的關係這麼密切，是不是應該對牠們好一點呢？」策展人Bryan Wong認為，人和動物是種依賴的關係，「甚至相信是人依賴動物，多於動物依賴人。很多動物都可以獨自生存，融入城市生活，人卻未必可以應付每一種環境，想深一層，我們會將牠們當作食物，顯示出人無論在情感上或其他方面都很需要牠們」。他續與其他藝術家交流後，開始以動物為題籌備展覽，並邀請不同藝術家參展。

反思人類對待動物方式

作為一個輕鬆休閒的空間，Bryan並不希望題材過於嚴肅，期望客人能以舒服、享受的心態欣賞這12名藝術家的作品，關注他們或感受作品傳遞的信息，因此每件作品表達的主題也有不同層次。若單純欣賞動物的美，可以留意AL Pixel以Pixel Art創作的《肥雀》，或Pettythingshk以海月水母為主題的畫作。如想吸收較深層次的信息，Patpatkate的作品正正探討動物與人類之間互惠共生的關係，而Nothing Wrong的It ain't right/s則讓人反思人類對待動物的方式。

記錄與黑貓生活點滴 療癒自己

至於對貓主子特別有感情的各位貓奴，應該會對藝術家Quai Chan（Missquai）及Olivia Au的作品特別感興趣。對於養寵物的人來說，毛孩是生活中的重要部分，家中飼養5隻貓的藝術家Missquai就以其中一隻黑貓ahb為主題，創作出《給香港的情書》系列插畫，以插畫形式和牠一起遊歷，這個她們成長和居住的地方。系列緣起於ahb年紀漸大，Missquai想用自己的方法記錄她們的生活點滴，「開始這個計劃的時候，是想慢慢療癒自己，讓自己可以開始適應之後牠年老離開的日子，這些作品就像我和牠留下了很多回憶」。由於飼養小動物的關係，Missquai在創作時，也刻意增添很多小動物元素，亦更留意動物的相關事情，希望透過自己的專長推動大家多走幾步，關注動物，令這裏變成一個友善的城市。「人和動物皆生而平等，一同生活於這個地方，其實動物不需要改變去遷就或滿足人的需求，反而人應該學會與動物共存。」

動物為Missquai的生活帶來美好，讓她學會放慢生活節奏，明白陪伴亦是一種安慰。在她色彩繽紛的作品中，每幅畫配上廣東歌的歌詞，充滿正能量。「懂得畫畫就像上天給我的禮物，令我覺得有份責任感，除了將力量帶給自己，我都想作品帶給其他人力量，傳遞溫暖，讓他們保持動力與希望，我相信大家都在各自的領域上努力，可以一起建構更加好的未來。」

為招財貓形象增添不同元素

毛孩自然可愛的一舉一動，皆能令人會心微笑，藝術家Olivia卻喜歡記錄牠們的另一面，尋找動物的獨有表情。栩栩如生的《招財貓》系列是她創作中的企劃，她為平時如出一轍的招財貓形象，增添不同的元素和創意，例如將自己喜愛的三色貓與招財貓元素融合，繪畫成的招財寵物畫像。Olivia本身也是寵物主人，經歷過愛寵的生老病死，在牠們身上學懂堅強面對生死。「牠們的生命比人短，我想為牠們作畫，並送給牠們的主人……就算牠日後不在，當主人看着畫的時候也會想起牠們曾經的記憶，想起牠們以前的生活。」寵物離世必然是傷心，但回憶無價。Olivia在為「毛特兒」作畫前，總是會先了解牠們的背景，與寵主交流，「例如寵物是男孩或女孩、牠的名字、牠的性格、牠的生活點滴之類。由原本陌生到開始認識牠們，畫出來的感覺也會變得不一樣」。因為更了解寵物的背景才作畫，也能讓主人一眼能認出畫作中是自己的毛孩——每隻寵物在主人心目中都是獨一無二的。●

ArtNimal 展覽

日期：即日至4月30日

時間：上午11:00至晚上6:00

地址：深水埗大南街172號B地舖

查詢：5437 0493

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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